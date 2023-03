Nueve años de guerra en Ucrania

Afirmar que la guerra ruso-ucraniana cumple un año es, desde mi punto de vista, una falacia. Si bien es cierto que el enfrentamiento entre ambas naciones derivó hace un año en el choque violento por medio de las armas, esto ha sido consecuencia de dirimir sus diferencias cuando la política no ha logrado encontrar soluciones pacíficas a un conflicto soterrado que surgió desde el mismo momento de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, y abierto desde 2014 en la región del Donbass.

En diciembre de 1991, el parlamento ucraniano aprobó la Declaración de Independencia por la que Ucrania se convirtió en un país independiente y democrático. En 1996 se aprobó una constitución que dio paso a una república semipresidencial. Sin embargo, elecciones posteriores con casos importantes de fraude electoral y choque ideológico de índole europeísta y nacionalista frente a una política prorrusa, desembocaron en la conocida como Revolución Naranja (2004-2005).

Desde 2005 se intensificó el conflicto político hasta que en noviembre de 2013, el gobierno de Ucrania decidió suspender el acuerdo de asociación con la Unión Europea a falta de su firma definitiva, argumentando la necesidad de desarrollar las relaciones económicas con Rusia y la comunidad postsoviética. A partir de este punto, el bloque europeísta convocó una serie de concentraciones que culminaron en una gran manifestación en Kiev, bajo la consigna "Ucrania es Europa", en lo que fue la convocatoria más multitudinaria desde la Revolución Naranja. Las protestas dejaron un saldo de más de un centenar de víctimas. Euromaidán es el nombre dado a estas manifestaciones, que empezaron siendo un movimiento social y acabaron provocando una confrontación entre los ciudadanos y el Gobierno ucraniano. Ante esta situación y la toma de medidas que afectaron a la comunidad prorrusa, a partir del 23 de febrero de 2014 se incrementaron las protestas en el sureste del país, destacando la situación de Crimea, donde un nuevo gobierno asumió la administración de la península convocando un referéndum sobre su estatus político. Esta situación en una región que históricamente había sido rusa, y donde en Sebastopol se encuentra la principal base de su Flota del Mar Negro, fue aprovechada por Rusia para apoyar abiertamente al movimiento prorruso en la celebración del referéndum de anexión, integrándose Crimea de nuevo en Rusia el 18 de marzo de 2014.

Este hecho fue clave para la posterior rebelión en la región del Donbass de las Repúblicas de Donetsk y Luhansk, en un intento de seguir los pasos de Crimea y conseguir la unión a Rusia, o incluso constituir un nuevo Estado como en un primer momento se intentó con el proyecto de confederación denominado Nueva Rusia (Novorosiya).

De la anexión de Crimea y la guerra civil en el Donbass, que se prolongaba desde el 2014, al ataque deliberado de las fuerzas armadas rusas a Ucrania el 24 de febrero del año pasado, que tras su fracaso por hacerse con el control de Ucrania en una operación al estilo del aplastamiento de la "primavera de Praga" en 1948, para "descabezar" a su gobierno y acabar por la fuerza con las intenciones europeístas y aliancistas de la mayoría ucraniana, ha derivado en una fase de guerra convencional "empantanada" en las trincheras, a la que no se le atisba una salida a corto plazo. Con unas repúblicas separatistas del este ucraniano que han declarado su autodeterminación y están dispuestas a defender el nuevo estatus con las armas hasta el reconocimiento internacional de su independencia, y un gobierno ucraniano que no está dispuesto a terminar con la guerra a base de ceder territorio o incluso soberanía ante una Rusia que no va a permitirse perder su espacio histórico de influencia.

El pensador prusiano Clausewitz (1780-1831) definió la guerra como la continuación de la política por otros medios. En este caso, tras la ruptura del orden internacional con la anexión rusa de Crimea, 8 años de guerra civil en el Donbass y ya un año de guerra ruso-ucraniana, el uso de la fuerza para obligar al adversario al cumplimiento de nuestra voluntad política, no está consiguiendo sus objetivos, lo que hace necesaria volver a la política para buscar un acuerdo que solo será posible mediante la negociación de las partes implicadas con la mediación de la comunidad internacional, siendo conscientes de que no podrá haber un acuerdo de paz justo para todas las partes, ni la posibilidad de un retorno a la situación anterior.