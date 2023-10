A los 50 años de la guerra del yom Kipur

El Desde su creación como Estado independiente en 1948, para sobrevivir, Israel ha tenido que luchar contra el mundo musulmán en general y contra las naciones fronterizas en especial. Primero tuvieron que luchar por su propia independencia en una guerra de mayo de 1948 a julio de 1949; luego, en 1956, la guerra de Suez; a continuación una guerra preventiva en 1967, conocida como la guerra de los Seis Días; una guerra de desgaste contra Egipto, de 1967 a 1970; la guerra del Yom Kippur en 1973; en 1982 la primera guerra del Líbano; la primera Intifada (1987-1993); la segunda Intifada (2000-2005); la guerra del Líbano de 2006 (contra Hezbolá); en Gaza, el conflicto de 2008-2009 y las operaciones Pilar Defensivo (2012) y Acantilado Poderoso (2014); y el permanente conflicto contra Irán (1979-presente).

Y ahora, cuando se cumplen los 50 años de la guerra del Yom Kipur y los 75 de su creación como estado independiente, Israel ha sufrido el primer ataque en fuerza en su propio territorio, llevado a cabo desde Gaza por el grupo terrorista Hamas. Gaza estuvo bajo control israelí hasta su retirada en septiembre de 2005, haciéndose con el poder en este territorio el movimiento islamista de Hamas en 2007.

El término Hamas hace referencia al acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica y surgió teniendo como inspiración a los Hermanos Musulmanes de Egipto. Hamas se negó a formar parte de la Autoridad Nacional Palestina, creada en 1994, y comenzó una campaña de ataques bomba hacia Israel que hizo que este grupo fuera catalogado como terrorista por la Unión Europea. Pero la fortaleza de Hamas comenzó a ser evidente a partir del año 2006 cuando decidió presentarse a las elecciones legislativas de ese año en Palestina, consiguiendo una amplia victoria que les permitió hacerse con la mayoría absoluta en el Legislativo. Esta victoria fue histórica, porque de forma “democrática”, sus postulados islamistas se impusieron sobre los de otros partidos como Al Fatah o el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Al Fatah logró mantener su poder en la región de Cisjordania, pero sin embargo, sus militantes fueron expulsados de Gaza, donde comenzó a gobernar de manera autoritaria Hamas. De esta forma, la política palestina, al igual que sus dos territorios, ha quedado fracturada y paralizada durante años.

Volviendo al ataque llevado a cabo por Hamas, este ha seguido el modo de ejecutar el ataque de Egipcios y Sirios en 1973, en la guerra del Yom Kipur, en cuanto a que los terroristas de Hamas han buscado la necesaria sorpresa para evitar un ataque preventivo israelí, y se ha decidido la fecha de la festividad judía del Yom Kippur, por estimarse que Israel tardaría más tiempo en reaccionar ante el ataque. Pero no sé cómo definir realmente la operación de Hamas, llamada “Tormenta Al-Aqsa”, puesto que por la información difundida se parece más a una razzia como las llevadas a cabo en nuestra costa mediterránea por los piratas de Berbería entre los siglos XVI y mediados del siglo XIX que a una operación militar convencional. Infiltración a través de múltiples puntos de la frontera para aniquilación, destrucción y secuestro, y repliegue a sus bases de partida, dejando puntos fuertes en las localidades tomadas para hacer el mayor daño posible a las fuerzas enemigas en la recuperación del control del territorio infiltrado. Y decía anteriormente que no sé cómo definir esta operación “Tormenta Al-Aqsa”, porque una fuerza militar no hubiera llevado a cabo secuestro ni asesinatos indiscriminados de civiles, ya que una cosa es causar daños colaterales y otra bien distinta es tener como objetivo matar sin distinción entre combatiente y no combatiente. Por los vídeos e imágenes difundidas por los propios atacantes, las acciones llevadas a cabo son evidentes crímenes de guerra, lo que viene a demostrar que los terroristas de Hamas han actuado teniendo claro el objetivo de causar el mayor daño posible a la población israelí, no limitándose sólo a objetivos militares, sin importarles perder con ello la legitimidad de su causa ante la opinión pública internacional.

Y viendo los videos e imágenes difundidas por los propios terroristas de Hamas jactándose de sus acciones criminales y vergonzosas, resulta inaudito la alineación de la rama comunista de nuestro Gobierno con este grupo terrorista islámico, que no plantea otra solución al conflicto palestino-israelí que la destrucción de Israel. Estando por medio Irán, no es de extrañar.