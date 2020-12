Dos años pésimos para Almería

Sostenía Peter F. Drucker, considerado el mayor filósofo de la administración, que la superficialidad era el cáncer capital de la gestión y se caracterizaba por no saber o por no querer acercarse a los problemas reales y, por lo tanto, no canalizarlos adecuadamente sin haberlos estudiado, lo que provocaría una toma de decisiones errónea que, al final, acaba pagando la ciudadanía. Ese mal era copiado por algunos políticos cuya acción se basaría en la frivolidad y en la superficialidad.

Esta reflexión ejemplifica la 'política al peso' y el salir en la foto a cualquier precio que es, básicamente, lo que caracteriza al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla. Después de perder apoyo ciudadano y diputados se alió con los perdedores para hacerse con las riendas de la Junta de Andalucía y, en estos dos años, ha desarrollado una gestión superficial basada en la propaganda, la confrontación y la manipulación. Siguiendo el argumento de Drucker, quien ha salido perdiendo ha sido Andalucía.

Moreno Bonilla comenzó su mandato con una bajada de impuestos. A los más ricos. Esa era su prioridad. Después, comenzó el desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas destruyendo en dos años 200.000 empleos. Y como colofón a esta pésima carta de presentación llega la gestión a esta pandemia. El presidente andaluz culmina los meses caóticos de su actuación ante el Covid19 con un anuncio al más puro estilo Ayuso asegurando que Andalucía cuenta con el 'mayor presupuesto de la historia'. Siempre es el mayor de la historia, porque siempre es más elevado pero, además, sube un ridículo 3% cuando en otras comunidades, como Galicia o Castilla La Mancha lo hacen en un 14 o 15%, respectivamente.

En Almería somos testigos privilegiados de esas máximas de manipulación, propaganda y confrontación que han marcado los dos años de desgobierno de Moreno Bonilla. Un claro ejemplo de ello fue la inauguración-apropiación del Materno Infantil un año después de entrar en funcionamiento. Además, el presidente andaluz nos inflige varios castigos que pasarán a la historia, como es el cierre del Hospital de la Cruz Roja en plena pandemia por coronavirus y la clausura del centro de Menores de Purchena, un auténtico varapalo a la comarca. Esa es la tarjeta de presentación de Moreno Bonilla. Nos ha regalado los dos peores años de la historia de esta provincia.