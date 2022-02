18 años sin el pintor miguel cantón checa

El pasado viernes se cumplieron 18 años de la muerte del pintor indaliano Miguel Cantón Checa. Desde finales de los 80 me unió una estrecha amistad con este artista que inmortalizó La Chanca en la pintura como nadie. Eran muchas las tardes que pasaba por la Galería Argar, que regentaba para disfrutar de la pintura de otros pintores, y sobre todo, para que me hablara de los años de gloria del Movimiento Indaliano capitaneado por Jesús de Perceval. Hay que reconocer que los integrantes de aquel grupo, hicieron historia y hablar con ellos era descubrir la gran historia de la ciudad. Luego tuve gran amistad con Antonio López Díaz y también trate a Luis Cañadas y Francisco Alcaraz. Ya han fallecido todos, pero me queda un gran recuerdo de todos ellos, porque aparte de ofrecer su arte, también hicieron historia. Siempre que paso por la puerta de la Galería Argar recuerdo a Cantón Checa. Y si quiero disfrutar de su obra, solo tengo que entrar en la galería, y dentro, en una de las salas hay mucha de su obra.