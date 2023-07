Llevo varios meses esperando que vuelva mi antigua vida, pero sigue sin aparecer. Se me ha pasado por la cabeza de todo. Que se la ha quedado otra persona, que se ha perdido al querer regresar. Cualquier cosa que me pueda imaginar. Al principio no me preocupé. Me puse de plazo mi onomástica y paso abril, mayo, junio y estamos en julio y no aparece ni para felicitarme. Y pensé: Me esperaré hasta mediados de agosto a ver si para mi setenta cumpleaños se digna de volver conmigo. Pero una cosa. ¿Ustedes la han visto por alguna parte? Pues yo tampoco. Ni una simple llamada diciendo: “Oye, que me retraso” o, incluso, que no piensa volver. Todos los días me ofrecen una nueva vida, pero yo no quiero una nueva sino que quiero la mía, la antigua, la que era mía y yo suyo. He visto en qué consiste una nueva y, en reglas generales, no me veo viviéndola. Ahora, me ofrecen una en Amazon Prime en 24 horas, pero sigue sin convencerme. Me encantaba todo aquello que ya no se estila. Aquellas cosas que ni recuerdo desear. No soporto estar viviendo una nueva vida y que apareciera la antigua y enojada, se volvería a marchar. Quién sabe si ya para siempre.