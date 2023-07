No tengo ni idea de si lo que se me ha ocurrido este pasado fin de semana se puede hacer con carácter retroactivo o no. Lo que sí tengo claro es que hacerlo, sería un auténtico galimatías, por no decir “follón”, tomado en su 4ª acepción, aunque cabría otra. Pero ya esa discusión no es objeto de estas líneas. Por otra parte, tampoco se solucionaría mucho, pues lo pasado, pasado está, aunque algunos no piensen así. Así que, sin más rodeos, ni más preámbulos: a lo que voy, que es al futuro y a tratar de remediar un entuerto. Como don Quijote. Los españoles tenemos dos apellidos. El primero es el del padre, y el segundo es el de la madre. Y ahí está el “quid” de la cuestión. Si tenemos en cuenta que el hijo viene al mundo a través de la madre, que es quien lo gesta y lo trae al mundo: ¡Bendita y sublime labor!, ¿por qué no lleva en primer lugar el apellido materno? ¿Cómo se les ha escapado este detalle a los que se ocupan tanto de cuestiones de este tipo? Aunque sé que lo sabrán, les advierto que eso ya lo hizo el general con su nieto mayor. ¡Igual por eso no lo han hecho “ellos, ellas, elles”!