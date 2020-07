Y sin apretar, por favor

De antiguo se ha medido la distancia entre personas con un brazo extendido y la punta de los dedos de la mano apoyada en el hombro del de adelante, como en las películas de romanos. En boxeo no, la distancia pugilística es el alcance del puño a la mandíbula de su oponente. Más o menos esto es lo del coronavirus, que no hay vacuna sino distancia en tanto llega la inyección de inmunidad. La distancia es hasta ahora, junto con la mascarilla, la protección más eficaz contra el virus. Esto lo entiende casi todo el personal, casi, porque a los insensatos no les entra en su mollera de seso flojo y cuerpo bullanguero, lo cual, por así decir, los hace carne de infección y contagio al desperdigarse como los petardos girasuelos en Fallas.

Guardar distancias no es igual a poner distancias o a mantener distancias. Así, al pronto, guardar distancia define una actitud; poner distancias suena a alejamiento; en cambio, mantener distancias se conjuga con el verbo imponer. Viene esto a mano al haberse sustituido a la Guardia Civil por la Policía Nacional en la vigilancia perimetral del palacio de Galapagar. No sé, este dispositivo de seguridad (¿Constitucional?) que pagamos todos, repito, todos los españoles, sería tolerable si el interior del palacio galapagueño albergara la sede del, por un poner, Instituto Proletario Arcaico, el IPA. Y no, el palacio de Galapagar es propiedad del banco en gran parte, y de la pareja Iglesias-Montero, sus residentes, a quienes incomoda el vecindario, no digamos las concentraciones ciudadanas con la bandera española. Esta pareja, amén de haber establecido una nueva unidad de medida, la que va del barrio madrileño de Vallecas al residencial de Galapagar, es otro palmario prototipo de que los españoles no somos iguales ante casi nada, acaso en el momento final si no te coge en una residencia.

Ciertos comportamientos del Poder te fuerzan a la demagogia defensiva frente a tanta demagogia politiquera ofensiva al intelecto. Valga esta trinchera ante los inminentes recortes venideros. Por lo oído, han de mutilarse las pensiones, tentar la reforma laboral, el sueldo de los funcionarios, activar impuestos, verbigracia, el IVA, y así de seguido. Antes de que la soga apriete por la parte más débil, el ciudadano, una pregunta: ¿sería posible comenzar por la eliminación de ministerios, asesores, enchufes, prebendas y demás? Ya digo, pura demagogia defensiva.