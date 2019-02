El árbol del paro

Al analizar los datos de paro y empleo que nos deja en Almería la Encuesta de Población Activa del trimestre final de 2018, me vino a la memoria la conocida advertencia: no dejemos que el árbol nos impida ver el bosque. El árbol son las buenas grandes cifras. Se esperaban, pues sabido es que tradicionalmente, ese último trimestre del año es el mejor del mercado laboral almeriense. Pues, con todo, los datos no han dejado de sorprender con reducción del desempleo en 22.100 personas entre octubre y diciembre. Con ello Almería reduce su tasa de paro al 18,77%. Si nos comparamos con el resto de España hay 40 provincias con menos nivel de desempleo que nosotros. Estamos casi igual que antes de la crisis, cuando había 39. Relativicemos un poco eso del ranking (ya saben, el árbol y el bosque) pues la provincia con menos tasa es Soria, que en seis años ha perdido el 7% de la población, sobre todo en edad laboral, y no es que antes estuviera sobrada. Otras 21 provincias con menor nivel de paro que nosotros presentan un problema similar. Entre las 17 con las que compararnos destaca Álava, con el paro en el 7,4% La explicación: su tejido industrial que ocupa al 28% de los trabajadores. En Almería el 5,1%. Aquí, en la Industria tenemos el primer aviso para el próximo año. El sector destruye empleo en toda España. Es el que mayor estabilidad laboral proporciona y un indicador adelantado de la desacelaración. Los demás suelen ir detrás. Volviendo a Almería, con 2018 se cumplen cinco años de descenso del paro, que regresa así a niveles casi precrisis. El regreso total es complicado, pues quedaría por reducir el paro actual a la mitad. Al menos otros 27.000. Y aquí nos surge el siguiente aviso, el más importante: la población activa. En 2018 en nuestra provincia el paro bajó 26.800 personas, concentrado básicamente en el último trimestre. Sin embargo, no descendió esa cifra porque se creasen al menos todos esos empleos. El total de puestos de trabajo nuevos en 2018 fueron 10.300. La población activa, los que trabajan o buscan empleo, se redujo en 16.600 y así la tasa de actividad, paradójicamente, es la más baja en tres años, un 59,3%. ¿Esa salida del mercado laboral hacia donde se produce? Mayoritariamente hacia la jubilación, hoy 28.000 más que hace diez años y esto enlaza con la nómina de pensiones. Almería con la tercera pensión media más baja de España ha necesitado este mes 84 millones para pagarlas. La caída de la población activa de mantenerse en el tiempo, amenaza el estado del bienestar con una pregunta ¿quién va a pagar las pensiones?