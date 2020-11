En la arena del Congreso

Dudo mucho que alguna vez logre comprender el afán autodestructivo de la sociedad española. Por qué consentimos esta incultura política que permite trepar al control de nuestras instituciones de gobierno y representación pública, a una voraz y analfabeta élite chusquera entregada al dominio de vidas y haciendas. Los leones del Congreso tienen canas verdes de tanto soportar zafiedad, mentira e ignorancia. Como ciudadana de esta Nación no comparto en lo más mínimo esa fiebre, porque he aprendido, y continúo aprendiendo nuestra Historia y Cultura en libertad. Francamente; estoy de las cacareadas "dos Españas" y de sus palafreneros, lacayos y beneficiarios hasta el infinito y más allá. Tres mil años de Historia. Un país con una estratégica posición geográfica, con recursos naturales, sin climas extremos. Atesoramos un patrimonio histórico y cultural fascinante, lleno de luces y sombras. Rebosante de experiencias, de fracasos y sueños de emprendedores entregados a la creatividad, aunque lo tengan todo en contra. No obstante, el rebaño de insensatos que se afanan siempre en afearlo, mutilarlo y caricaturizarlo dirige la orquesta. Lo están demostrando de sobra a lo largo y ancho de este fatídico año 2020. Llegó un problema de los que dan lecciones de humildad a la especie humana cual bofetada a mano abierta. A fecha de hoy no hay Plan para enfrentar el Covid-19. Desde finales de 2019, cuando se dio a conocer la expansión de la Pandemia, lo único que han hecho estos bárbaros, que no es poco, es mentir, censurar y gastarse nuestros recursos en infecta propaganda. Destruir hasta los cimientos a la Sociedad Civil Española. Eliminar el criterio, manipular los sentimientos y procurar erradicar el pensamiento. La semana pasada votaron cerrar el Congreso de los Diputados. ¿Y no nos rebelamos ante esta monstruosidad? El poder ejecutivo desea eludir cualquier supervisión. Avanza la destrucción de la separación de poderes. Continua el proceso de imponer una sociedad de exclusión sin ciudadanos, sin concordia. Dividida y enfrentada. ¿No hemos logrado aprender nada de nuestra Historia? En Democracia, con cultura política democrática puesta en práctica, nadie está en posesión de la verdad. El parlamentarismo fortalece nuestra decisión de convivir en libertad en esta realidad común que se llama España. Por eso lo desterraron. Ahora lo clausuran. Dictadura.