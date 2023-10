Sobre arenas movedizas está occidente

Sobre las políticas y lo militar, son las economías y el factor Financiero el que manda. El sector financiero, apareció en el siglo 17, con la creación de la Compañía de las Indias, junto al poder político inglés. El sector financiero ha aumentando su poder sobre las políticas y las economías de los Estados y ha acaparado las multinacionales y el drenaje de los ahorros de los ciudadanos hacia inversiones sobre la deuda pública y otras fuentes lucrativas, como es el sector de la Salud. Hoy vemos en España largas listas de espera para intervenciones médicas. La falta de médicos y personal en los Hospitales , son fruto de las políticas orientadas a conducir el ciudadano hacia la salud privada, subvencionada con los impuestos de los ciudadanos, la Privada está al servicio de los que puedan costear el afiliarse a las aseguradoras o mutuas asociadas a los hospitales privados. Ciertos políticos están ligados a los grupos de intereses que financian sus campañas electorales. Las economías de occidente (USA- UE y G7) están enfermas a causa de su dependencia incondicional con el $ US y me explico: finalizada la contienda del 1914 / 1918, el Imperio Británico y el francés quedaron en ruinas, USA les ofreció prestamos para que comprasen sus productos industriales, a partir de este momento el $US, de ser una moneda nNacional se convirtió en una Moneda Internacional, respaldada por su Oro y sus industrias. La Segunda Guerra Mundial dio el “tiro de gracia” al imperio inglés y puso fin a la supremacía de la Libra Stirling y del Franco Oro, el $US se impuso como moneda única para el comercio mundial, esto obligó a USA a imprimir una cantidad exorbitante de papel moneda que quedó pronto sin respaldo oro o de las Industrias de USA, esta se vio obligada respaldar el $US con el Petróleo, producto de primera necesidad para los países industrializados o en vía de ello. El problema para el $US ha surgido tras la guerra de Vietnam, que puso de manifiesto que la potencia militar de US tenía sus límites. Más tarde el crecimiento de China, la creación de la UE, que, pese a ser pilotada por USA, se había desarrollado económicamente e industrialmente, en particular Alemania, la oveja negra para el Imperio anglo-sajón y USA, destruir la economía de la UE se convirtió en una prioridad y para ello US ha utilizado a Ucrania, rompiendo los lazos económicos ventajosos que tenía la UE con Rusia. El Euro era la segunda moneda utilizada en el comercio internacional (salvo el Petróleo). Hoy, el Euro, está en tercera posición tras el Yuan en una EU en recesión económica continua, se añaden las declaraciones y comportamientos diplomáticos de la UE, en lo que concierne el conflicto en Gaza, estos han provocado la ira del mundo musulmán, que considera este conflicto como una nueva cruzada de oOccidente. No medimos las consecuencias de este conflicto para las economías de Occidente, cinco de los principales Bancos de Israel, han visto sus accione perder de 18 a 20% de su valor. Si los países árabes retirasen sus inversiones en el sector financiero de oOccidente, crearían una crisis financiera y económica sin precedente, es por esta razón que USA, que tiene una deuda exterior imposible de cubrir, ya que ha perdido el respaldo exclusivo del Petrodolar, y que sufre la desdolarización en la economía mundial, a lo que se añade los BRICS+ y la potencia económica y militar de China, USA presiente el fin de su dominación. Hoy USA espera que los países árabes ataquen Israel, para tener el pretexto de intervenir militarmente y ocuparlos, poniendo fin a sus adhesiones en los BRICS y decisiones políticas contrarias a los intereses de USA. Veo difícil que los países árabes caigan en esa trampa, ellos saben que el tiempo está con ellos y que la historia recordará a USA como responsable de las masacres sobre el pueblo de Palestina y haber utilizado Israel como lo hizo con Ucrania, esto se añadirá a los Genocidios de Hiroshima y Nagasaki, que Japón aun recuerda.