Comienza la campaña electoral, y con ella los panfletos. Quien nos iba a decir que en España, uno de los países más seguros de Europa y del mundo, se podía generar el debate sobre la tenencia de armas. Cuando se habla de armas "imaginarias", las que se sacan dentro de las organizaciones políticas, cuando comienza el baile de nombres para ocupar las listas electorales, ningún miedo nos dan, forma parte del ritual, de ahí el dicho: "a las armas, que vienen los nuestros!". De igual modo, una vez convocadas unas elecciones, el tono se eleva y comienza la guerra de guerrillas entre partidos, en este momento los de la derecha se enfrenten entre sí, a ver quien es más retrógrado, cual de ellos enerva más los ánimos de sus potenciales electores, de otro lado, y frente a estos, unos tratan de mantener que no son de izquierdas ni de derechas, sino transversales, otros mantienen que ellos son la única izquierda válida, los nacionalistas con sus monotemas basados en una identidad que los separa del resto, etc… , y todos "arma en mano", primero entre los propios y después frente a todo el que se les enfrente. Dicho esto, nada de lo que vemos y oímos en este momento es nuevo en plena precampaña de todas las elecciones posibles, convocadas casi a la vez, sin embargo, la sola propuesta de legalizar la tenencia de armas entre los ciudadanos, aunque sospecho que más dirigida a escandalizar, para hacerse notar, que como una verdadera apuesta de modificar la legislación, me da pavor. Si nuestro país se identifica por algo en positivo, es por sus bajos niveles de criminalidad y su alta tasa de seguridad, introducir este tema en el debate nacional es una verdadera temeridad, se apela a un principio básico del ser humano y que determina en gran medida nuestra conducta: el miedo, y por ese camino no se medita, solo se siguen impulsos tan básicos y primitivos como la legítima defensa, hay que tener la mente muy fría para no caer en la demagogia, y ante la duda inducida de si estamos o no seguros, podría prender como la pólvora el deseo de poseer un arma, no vaya a que en algún momento nos entre alguien en casa, o nos topemos por la calle con un hipotético criminal, que acabará con nosotros por no habernos podido defender. Todos sabemos que esta es una hipótesis remota, muy por debajo de la posibilidad de morir en un accidente de tráfico o de un infarto, pero una vez instalados en el miedo, la capacidad de razonar se difumina a favor de nuestro instinto de supervivencia, aunque sea ante un enemigo tan poco creíble.

Como ciudadana responsable, solo hago un ruego a los partidos políticos que concurren a las elecciones, déjense de experimentos audaces, sean francos, serios y rigurosos, digan a los ciudadanos lo que van a hacer si gobiernan, que tipo de sociedad quieren, que valores propugnan y van a proteger, así los ciudadanos libremente decidiremos que tipo de país y de gobierno queremos, ese el principio básico de la democracia.