El arte de la mentira política

Este es el titulo de un libro de Jonathan Swfit, publicado en el siglo XVIII. Y pese a pertenecer en un contexto político y social muy diferente al actual, esta plenamente vigente.

La obra viene a decir que todo el mundo miente: " los ministros engañan al pueblo para gobernarlo y este, para librarse de aquellos, hace circular chismes calumniosos y falsos rumores». A partir de este prefacio, el autor plantea: "¿Conviene engañar al pueblo por su propio bien? La respuesta es afirmativa: la masa es crédula, la mentira es su elemento natural y, por tanto, debe ser gobernada con la mentira". Estando en desacuerdo con ese planteamiento, es cierto que parece que nos hemos acostumbrado a esta forma de actuar de determinados dirigentes políticos.

Como todo arte, el de la mentira política también tiene sus reglas. Nunca se deben rebasar los niveles habituales de lo verosímil. Es lo que vivimos en las últimas fehas. Sobrepasamos, con mucho, estos límites. Seguro que el lector/a ha adivinado que voy a hablar del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El que vino para regenerar la vida política y ser alternativa al bipartidismo, se ha convertido en muleta de partidos de ultraderecha. No ha sabido gestionar el éxito electoral, ha tenido que desdecirse en varias ocasiones y ha llevado a su partido a un lugar donde reina la incertidumbre. Un día soy liberal, otro día pacto con Vox, un día quiero ir al orgullo a echarme la foto y otro día la foto es la de Colón, etc.. Lo último ha sido poner en boca de un jefe de Estado de otro país (Francia), unas palabras que son desmentidas al momento por ese jefe de Estado. En Andalucía ya lo conocíamos. Vinieron a cambiar las cosas, " 36 años de gobiernos socialistas" eran demasiados, según ellos. Parece que las cuentas son distintas en Castilla y León; 32 años de gobiernos del Pp no le ha parecido mal para pactar con ellos. Vemos como pactan a derecha y a ultraderecha cuestiones tan determinantes como la igualdad o la violencia de genero. Se rasgan las vestiduras por poner lazos amarillos y no lo hacen cuando sus socios de Vox no respetan los minutos de silencio frente a los asesinatos machistas. (1.000 mujeres asesinadas desde que se contabilizan, todo un horror). Hay una frase celebre del presidente Lincoln, que dice: "Es posible engañar a unos pocos todo el tiempo. Es posible engañar a todos un tiempo. Pero no es posible engañar a todos todo el tiempo". Muy de acuerdo.