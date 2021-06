El arte de la nada

Un "artista" italiano ha vendido una estatua invisible por 15.000 euros. El entrecomillado de "artista" no es peyorativo, al contrario, se ha de ser muy artistazo para vender algo inmaterial. Y hay que ser también muy entendido en el arte conceptual para comprar un espacio vacío lleno de energía. Bueno, pues de todo hay en la llamada viña del Señor, incluso un escultor de lo etéreo llamado Salvatore Garau que ha 'colocado' tres obras incorpóreas en tres ciudades del mundo y pretende endosar otras cuatro.

Garau, el artistazo, dice que "la música, el canto o la oración nos ayudan a ver cosas que no vemos, así también solo un título es suficiente para hacernos ver y percibir una existencia". A lo peor lleva razón y solo un título es suficiente para percibir lo que el ojo no ve. Pongamos por poner el indulto que, según los pronósticos, el Gobierno español, en nombre de todos los españoles (en el mío, no), va a conceder a los golpistas españoles de Cataluña. Quisieron separarse, quieren separarse y, tal vez, desgajen un trocito de territorio que rompa a España.

La absolución Monclovita titulada 'Rápida, limitada y reversible', encaja en el arte conceptual que viene a decir que el concepto tiene prioridad sobre el objeto, o sea, el indulto como objeto de nepotismo. Para redondear la jugada gubernamental añadamos el concepto de la escuela cínica griega, es decir, hacer o decir algo a sabiendas de que no es cierto ni correcto sin que ello represente ningún sufrimiento moral. Cabe apuntar que el cinismo a menudo es catalogado como una forma de egocentrismo, sin señalar.

En resumen, nos están vendiendo el indulto a delincuentes sentenciados como una gracia, cuando en realidad es una gracieta espeluznante. Ni es de utilidad pública, al menos en la factura de la electricidad, ni los independentistas están dispuestos a cambiar; ni González indultó a los cabecillas del 23-F y Aznar a los de los GAL. González sí lo hizo con Armada, pero después de solicitarlo cinco veces y cuando habían transcurrido siete años del golpe del 23-F y Aznar, por otro lado, indultó a Barrionuevo y Vera que no fueron condenados por organizar los GAL, sino por el secuestro de Segundo Marey.

Así, pues, cabe concluir que indulto se conjuga con el verbo apoyar, del apoyo de ERC. Y ojito con ellos, un día se asomarán al balcón y miccionarán sobre quien pase por debajo, eso sí, con arte conceptual invisible. Crearán una escultura inmaterial de aguas menores.