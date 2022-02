El artrítico dedo de San Juan

Es una suerte disponer de un segmento de la administración que, como suele decirse, está cerca del administrado. Esto redunda en beneficio de todos, por cuanto es más fácil resolver los problemas que se puedan plantear entre los dos polos. Uno va a las dependencias correspondientes, habla con las personas que están al servicio del ciudadano, se aclara la situación, se reconocen los errores de quien corresponda, y se resuelve el problema. Parece un sueño pero, créanme, hay ayuntamientos que actúan de esta manera. Claro que no todos tienen los mismos procedimientos. Los hay que parecen ser todo lo contrario: lejanía total respecto a los administrados. Lamentablemente el de Almería pertenece a ese conjunto negativo de instituciones públicas, aun cuando la lejanía y el desplante sea tónica común en estos tiempos tanto en instituciones públicas como privadas: bancos, servicios eléctricos o telefónicos y a veces también los sanitarios. Pero ciñéndonos a la administración municipal, hay áreas que tocan aspectos sensibles, como son los económicos, donde reina cierto caos. ¿Es culpa del teletrabajo? Podría ser. En esas situaciones no es fácil contactar con compañeros de la misma área u otras áreas relacionadas y no es demasiado difícil cometer errores. En esta situación lo ciudadanos debemos ser comprensivos: puede que no se tengan a mano todos los elementos del expediente, o no hayan podido incorporar nuevos datos procedentes de otras "mesas". Pues le echamos la culpa al virus y volvemos al trabajo en oficina. Pero hay situaciones esperpénticas que han podido derivarse, tal vez, de la desconexión de la que hemos hablado, aunque, una vez que se ponen de manifiesto los errores cometido por el personal del ayuntamiento, no se solucionan. Cuando es el ciudadano el que no ha pagado, tienen una celeridad bestial y no tardan en cargar intereses de demora, abrir expedientes, o lo que corresponda. Pero ¡ay! cuando es el funcionariado quien yerra, entonces tenemos que esperar hasta que San Juan baje el dedo (que parece que tiene artrosis) para devolver lo cobrado indebidamente. Y entretanto, ¿qué hace el alcalde? ¿No le han llegado las quejas? Ya lo entiendo: tiene cosas mucho más importantes entre manos: por ejemplo, hacer el ridículo en su viaje a Bruselas. Por cierto, señor alcalde ¿quién ha pagado el viaje y la estancia? Espero que no haya ido a cargo de los presupuestos del ayuntamiento.