El ascensor roto

Sería una pena que pasara desapercibido ese informe que dice que hay algo más que una avería en un ascensor: dice que ese ascensor, si alguna vez tuvo alguna virtualidad, ahora está roto. Parece ser que hubo un tiempo en el que funcionaba algo que se llamaba la"igualdad de oportunidades". Esa igualdad de oportunidades permitía que personas que se encontraban en una situación social de desventaja pudieran superar ese handicap produciendo una cierta movilidad social. No es que fuera una auténtica situación de igualdad entre todos, pero la educación abierta a todos, la universidad en bastantes ocasiones gratuita, con el apoyo en su caso de becas, convertía en realidad el sueño de muchas personas que, hace pocas décadas, era inviable. Nueva situación, nuevas profesiones alejadas de su origen, ubicadas más altas en la escala social, hicieron que ese proceso fuera considerado como un ascensor: permitía que alguien que estaba más abajo se colocara más alto. Se trata, sin duda, de algo positivo. No obstante, seguíamos estando ante una sociedad clasista en la que, de acuerdo con los estándares de la sociología, había una cierta permeabilidad. No era una situación ideal, aunque en algo mejoraba la previa sociedad estamental. Pero resulta que ahora, tras ver ese informe, se pone de manifiesto una evidente regresión. Ese medio de interpenetración entre grupos sociales se ha roto. No es que ya no haya educación universal ni universidades gratuitas, que las hay. Pero se está potenciando una tendencia en la que haber sido formado en colegios y universidades privados, situación solo al alcance de ciertas clases sociales, abre muchas puertas cerradas para los demás. De alguna forma haber accedido a la educación superior ya no garantiza encontrar un trabajo acorde con la titulación obtenida. No dispongo de datos que me permitirían hablar de una forma más contundente: por eso lo propongo como objeto de investigación para quien pueda hacerlo. Pero, hoy que se habla tanto de los "menos que mileuristas", ¿se puede saber la procedencia social de los titulados superiores que están infraempleados? ¿Se puede saber cuántos titulados superiores pertenecientes a los que se consideran miembros de clases altas se encuentran en tal situación, o en una posición más adecuada a su teórica formación? Si las sospechas son ciertas, y atendiendo al informe, solo cabe concluir que se reproducen los esquemas sociales y volvemos a la triste sociedad estamental.