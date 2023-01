Un ascensor social universal

Es muy curioso que haya una parte de la intelectualidad, profesorado incluido, que cuestiona sistemáticamente la función de la escuela o la educación como ascensor social: que ya no sirve, que no cumple esta función, que el ascensor está estropeado, que lo que buscan las empresas no es lo que se da en la escuela… Es bastante habitual hablar de la universidad como «fábrica de parados» (frase que, además de ser rotundamente falsa según los datos existentes de paro, me parece indignante que la pronuncien personas con titulación universitaria).

Las familias lo tienen clarísimo, especialmente aquellas con más poder adquisitivo. El reciente estudio publicado por Esade y realizado por Juan Manuel Moreno y Ángel Martínez lo deja muy claro: casi la mitad de los estudiantes reciben actividades de idiomas, artísticas u otras en horario de tarde, fuera de su centro escolar. Este dato se amplía al 60 % del alumnado en el caso de la ESO y Bachillerato, y es mucho más alto en las familias con más poder adquisitivo que en las de rentas más bajas. Es especialmente grave, como señalan los autores del estudio, que uno de cada tres euros gastados se destine a reforzar lo mismo que se ha trabajado en horario escolar. Esto es para hacérnoslo mirar… La escuela es ese lugar donde chicas y chicos pasan 30 horas a la semana y no somos capaces de asegurar ni siquiera lo esencial, en muchos casos. Este euro bien podríamos llamarlo «el euro de la vergüenza».

Más allá de eso, si de verdad nos creemos eso de que la educación es un derecho humano, creemos en la igualdad de oportunidades y en la justicia social, no deberíamos permitir que la formación de un niño o una niña esté condicionada por su origen social. Del mismo modo que un hospital (al menos, por ahora) pone todos los recursos a disposición de cualquier enfermo, así debería ocurrir con la educación.

Necesitamos un buen sistema de apoyo a las familias que lo soliciten o lo requieran, una buena oferta (pública y gratuita) de actividades de todo tipo, empezando por el refuerzo educativo y terminando por actividades culturales, artísticas, científicas, literarias, lúdicas o deportivas. Además, contamos con unas instalaciones que se podrían aprovechar (las escuelas están cerradas por la tarde, fines de semana y vacaciones)... No le demos más vueltas. El ascensor social, existe. Aseguremos, de verdad, la igualdad de oportunidades.