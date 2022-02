El avance de Vox

No se puede decir que el resultado de las elecciones de Castilla y León haya causado mucha sorpresa. Los castellanoleoneses han votado mayoritariamente a la derecha que era lo que se esperaba. El PSOE tras el recuento ha perdido 100.000 votos y siete diputados, pero en la práctica permanece en la misma posición que estaba como primer partido de la oposición. Ciudadanos avanza en el camino que emprendió hacia la desaparición desde el día que decidió alejarse del centro virando el rumbo hacia la derecha. UP, cada día que pasa tiene menos predicamento. En cuanto a los votos de la España vacía, su eficacia, con el propósito de barrer para casa, depende de la influencia que puedan tener en el gobierno de turno, a la hora de tomar decisiones. Dadas las circunstancias, no parece que los tres diputados de Soria y otros representantes provincianos, vayan a tener mucho protagonismo, a tenor de la mayoría holgada con la que gobernará el bloque de la derecha en la comunidad. Si algo pillan serán las limosnas que les quieran dar los partidos que gobiernen sin necesitar su apoyo. En cuanto al PP, que ya estaba gobernando desde hace más de treinta años, ha sido el partido más votado y continuará presidiendo el gobierno de Castilla y León, pero no le quedará otra alternativa para mantenerse en el poder, que cambiar de compañeros de viaje. A mi modesto parecer, no creo que haya ganado mucho con el cambio. Todo indica que Alfonso Fernández Mañueco apostó por adelantar las elecciones, con la mirada puesta en el triunfo que obtuvo Isabel Diaz Ayuso en Madrid, pensando en la posibilidad de una mayoría suficiente que le permitiera gobernar en solitario la comunidad de Castilla y León. Está claro que ha fallado el tiro. Con 131 escaño va a necesitar ayuda y, a la vista de los resultados, sólo le será posible formar gobierno con el apoyo de VOX, que no parece estar dispuesto a ofrecérselo por las buenas. VOX que contaba con un solo diputado ha obtenido 13 escaños, su triunfo es indiscutible y sus propósitos los expuso Santiago Abascal con absoluta claridad nombrando vicepresidente de Castilla y León a su candidato Juan García-Gallardo. Hasta ahora VOX ha prestado su apoyo para la formación de los gobiernos de Andalucía, Comunidad de Madrid y Murcia, pero lo ha hecho con el mando a distancia. Ahora, atendiendo las declaraciones Abascal, si el PP quiere gobernar tendrá que abrirle las puertas a la ultraderecha. Algo inaudito en la CE.