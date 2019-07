Sí para avanzar

Este lunes, el discurso de Pedro Sánchez ha estado a la altura del momento político trascendental que vive nuestro país. Sánchez ha ofrecido un discurso social y de avance para dar respuesta a los millones de personas que votaron progreso y para combatir los grandes desafíos que tiene nuestro país, bajo seis ejes: empleo, revolución digital, transición ecológica, feminismo, estado de bienestar-justicia social y las transformaciones de la Europa en la que creemos.

En este momento histórico, necesitamos un país que no dé ni un paso atrás en libertades y derechos civiles, que no cuestione el modelo de convivencia territorial y que avance con justicia social. Necesitamos un país que dé respuesta a las ilusiones y esperanzas de los millones de personas que salieron a votar el 28 de abril.

El programa político que ha presentado Sánchez profundiza en las reformas que necesita el país, no sólo buscando una investidura, sino marcando el camino para la estabilidad y la gobernabilidad, avanzando en derechos, libertades, transparencia y regeneración democrática.

Frente a este discurso de Estado, la oposición no ha estado a la altura, pudiendo afirmarse que nunca una oposición a un programa político hizo tanto el ridículo, con un PP que no ha sido capaz de dar las razones por las que no se abstiene y bloquea un país, simplemente porque no existen, y un líder de Cs que cada vez es menos líder y que se ha limitado a insultar y menospreciar

a los millones de españoles que quieren progreso, diálogo y futuro.

El discurso de Pedro Sánchez, progresista y de izquierdas, en todo momento ha querido buscar espacios de encuentros con otras fuerzas políticas, como con la propuesta en materia de educación con una subida de la inversión educativa mínima que llegue al 5% del PIB.

La segunda transformación que ha planteado, la lucha contra la desigualdad, contra la precariedad laboral, blindar las pensiones, la justicia social, las oportunidades para nuestros jóvenes, emprendedores, autónomos, las grandes infraestructuras como el Corredor Mediterráneo -tan importante para Almería y que el candidato a presidente reafirmó con totales garantías-, la transición ecológica de la energía y, sobre todo, la igualdad de todos los españoles son cuestiones que no pueden esperar y que requieren un proyecto de país como el que Pedro Sánchez ha defendido.