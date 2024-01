Después de casi treinta años de complicada gestación, con diversos parones y cambios para adelgazar el proyecto, la Alta Velocidad Española va a parir en Almería… un ratón: no tendremos un Ave sino un Avecillo. ¿Llegar a Madrid en tres horas o tres y media? Ni lo sueñe. En cambio, en los viajes a Orihuela y Elche sí que vamos a notar la diferencia, porque ahora hay que ir en autocar a Murcia y coger allí un tren, pero a partir de 2026 (cero dudas de que será ese año, ¿verdad, Bolaños?) el Avecillo nos llevará de un tirón en hora y pico. ¿Que usted lo que quiere es ir a Madrid y no a Orihuela? Pero no me sea caprichoso, para qué quiere ir a la capital como todo el mundo, sea original y viaje a la cuna de Miguel Hernández y a Elche, que también tiene su encanto. ¿Cómo que soy un cenizo? A ver, a pesar de la reciente entrada de Avlo, la oferta de bajo coste de Renfe, ésa que tiene parada en todas las estaciones habidas y también por haber (“¿Pero por qué nos detenemos aquí en medio del campo?”. “Hay que parar un mínimo de veces para justificar la rebaja del billete, señora, y ya verá cuando lleguen los trenes privados”. “¡Pero si aquí no hay estación!”. “Puede haberla en un futuro y hay que ir acostumbrándose”), a pesar de ese nuevo servicio, decía, entre Murcia y Madrid sólo hay un par de trenes directos casi sin paradas, apenas realizan dos. ¿Dónde? ¿En Alicante? ¿En Tarragona? (no, hombre, que por allí no pasa, menos mal que no hay que dar tanta vuelta). ¿En Albacete? ¿En Cuenca? Frío, frío. ¡En Orihuela y en Elche! ¿Que ya paran en estas dos ciudades todos los servicios restantes? Pues sí, pero se ve que hay mucha demanda para coger el tren allí, no sé. ¡No hay un puñetero Ave sin paradas de Murcia a Madrid, ni uno! ¿Qué nos hace pensar que lo habrá desde Almería? Que lleguemos a Atocha o Chamartín sin tener que cambiar de tren en Murcia o Alicante ya será un logro (a eso lo llaman trenes directos), pero que tengamos al menos un servicio al día sin parar en ningún sitio entra dentro del terreno de la utopía.

Bienaventurados los que creen que llegaremos a la ciudad del oso y el madroño en menos de cuatro horas (yo firmo ya cuatro y media, sin averías, claro), porque de ellos será el reino de los cielos.