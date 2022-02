Las avionetas de las no lluvias

Allá por el año 85, cuando estaba en el Instituto Cura Valera de Huércal Overa, en el que coincidí con los míticos don Gabriel Espinar, Director, y Pedro Parra, Jefe de Estudios, entre otros que otro día comentaremos, estaba muy extendida en la comarca la opinión de que las avionetas sobrevolaban aquel cielo, para evitar las lluvias. A instancias de Joaquín Abad, a la sazón director de La Crónica, escribí un artículo, explicando mi opinión química, sobre cómo y por qué se puede producir la lluvia, tal y como hacían, sistemáticamente, los estadounidenses en la desde hace años ignorada, que no olvidada guerra de Vietnam. Sembraban las nubes con un haluro de plata y provocaban lluvias "de no te menees" para embarrar el suelo, también. Ahora me acaban de enviar un "guasap" en el que dicen que los enemigos de la patria están sembrando las nubes con haluro de plata "para que no llueva y puedan venir más turistas". Vaya lío. ¡A este paso, los genios de la información van a resucitar "la pertinaz sequía" y "los enemigos de la patria"! y harán bueno al general.