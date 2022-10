El ayuntamiento y los bloqueos

Me suelo mover por el Twitter, posiblemente es la red social a la que dedico más tiempo, y en los últimos años me están llegando excesivas críticas a la gestión de las redes sociales del Ayuntamiento de Almería porque bloquean y responden con acidez y acritud, como si lo hiciéramos cada uno de nosotros a título particular, a las reclamaciones, críticas y reflexiones de la ciudadanía almeriense. La respuesta con sorna y soberbia podría tolerarse, aunque no lo veo razonable ni adecuado para un perfil institucional de una administración pública que pagamos con nuestros impuestos -incluidos los que son vituperados-, pero lo de la corriente del bloqueo a todo el que no me baile el agua es totalmente incomprensible. Hasta el Defensor del Pueblo hace unos años recordó a las instituciones que no es la actitud propia de las administraciones públicas en los tiempos que corren, entre tanto anuncio de mayor transparencia y participación vecinal. Y no es nada nuevo, pero como ya tenemos flamante alcaldesa, creo que es el momento de reorientar los errores comunicativos.