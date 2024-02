El azar da materia para los juegos. En este caso, de apuestas, y el azar tiene que ver con la exigua probabilidad estadística de acertar con la combinación elegida. También el azar es una casualidad, imprevisible o inevitable, que por eso se dice casual y no causal. Prima hermana de la casualidad es la suerte, buena o mala, por la que se concatenan los hechos y los sucesos en un desenlace que se quiere favorable, aunque la suerte no solo puede estar mal repetida, sino presentarse para disgusto del desafortunado. Otra pariente esta, la fortuna, que se reúne con el azar, la casualidad y la suerte en la particular familia de lo fortuito. Ahora bien, cuando el desenlace imprevisto depara dicha plena, alegre y festiva, o, por el contrario, pesar doloroso, aciago o fatídico, suele decirse, coloquialmente, que, lo que fuese, “estaba” para quien resultó tocado por lo imprevisto. De manera que la suerte o la fortuna ya no rigen, sino la predeterminación, la desconocida fuerza del hado, las más de las veces con un reservado infortunio. Contradicción sugerente, esta del azar y el destino, porque lleva a justificar “sucedidos” extraordinarios con el sino que obra, de manera inevitable, para que acaezcan en destinarios escogidos. Comprar un cupón parece no tener mucha relación con esto, pero quién sabe.