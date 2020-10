La bandera de todos

Cada 12 de octubre, los españoles celebramos el Día de la Fiesta Nacional, una jornada que nos permite reconocer el orgullo de pertenecer a una nación como España, que es un proyecto común de personas basado en la unidad y la solidaridad, que nos explica como una nación con pasado, presente y futuro. Un año más, desde el Ayuntamiento queremos invitar a los almerienses a celebrar un día tan significativo poniendo el acento sobre todo lo que nos ha unido durante siglos: nuestra cultura, nuestra historia, y nuestro idioma, que forman el sustrato sobre el que hoy se levanta nuestra Democracia, nuestro Estado de Derecho, nuestras Instituciones y nuestra Constitución. Este año, celebramos el 12-O en un contexto de incertidumbre y preocupación generalizada por cuestiones de suma gravedad. De entrada, por las consecuencias personales, familiares y económicas de una pandemia que se resiste a doblegarse y también por la deriva de inestabilidad institucional que está provocando en nuestro país la gestión del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Son días difíciles para todos y por eso he publicado un Bando en el que traslado mi convicción de que precisamente en estos momentos es muy positivo reforzar las expresiones de confianza en la capacidad de superación y empuje de una España unida en torno a sus símbolos e instituciones. Por eso he animado a todos los almerienses a expresar de un modo visible el respaldo a la unidad de España engalanando ventanas, balcones o escaparates con la Bandera de España, contribuyendo de este modo a rendir homenaje al símbolo que a todos nos representa y por el que tantos han dado la vida a lo largo de toda nuestra Historia. Se trata de un sencillo gesto que fortalece el sentimiento de unidad en torno a una Bandera que, al ser de todos, no lo es de nadie en concreto porque representa los valores y vínculos que nos señalan como nación soberana, democrática, plural e indivisible. En ese día de fiesta, además, se celebra el Día de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, que tan extraordinarios servicios presta a diario a todos los almerienses. Son muchas las casas de Almería en las que pueden verse estos días banderas españolas. Una de ellas es la mía. Te animo a que tú también lo hagas, y que la pongas con alegría y con naturalidad para expresar sin complejos una idea sencilla que está cargada de futuro: Viva España.