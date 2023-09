Anunciaba el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García en su toma de posesión, que tiene como objetivo en esta legislatura que no haya un solo pueblo pequeño en la provincia que no tenga una tienda y un bar. Están convencidos desde la Casa de los 103 pueblos que es un argumento esencial en la lucha contra la despoblación en la Almería Vaciada. No voy a ser yo quien les quite la razón. Es un argumento sólido y válido, al igual que lo han sido en los últimos años los cajeros en aquellas poblaciones en las que las oficinas bancarias han desaparecido. Pero debemos ser claros. No va a ser la panacea, ni tampoco va a permitir que la población permanezca anclada en sus localidades de origen. Si contribuirá, y de una forma muy positiva, a que aquellos que todavía viven en villas en las que los habitantes casi se cuentan con los dedos de una mano puedan ver mejoradas, ¡y de qué forma!, sus condiciones de vida diaria. Porque una tienda o un bar son la base sobre la que se asienta en nuestros tiempos la sociedad, el conjunto de una población.

Gran parte de los habitantes que viven en al menos la mitad de los pueblos de la provincia deben desplazarse de forma habitual al de al lado en el mejor de los casos, o al que ejerce de cabecera de comarca a hacer la compra semanal. Aquellos que no disponen de vehículo o son muy mayores, sobreviven gracias a los comerciantes ambulantes que al menos una vez cada siete días llegan con sus vehículos a vender los productos básicos. Se sorprenderían de lo que son capaces de llevar en sus coches estos quincalleros de la modernidad: carne, pescado, pan, embutidos y un largo etcétera en el que se incluye la ropa, los útiles de cocina, la fruta del tiempo o los congelados. Un mundo que desconocemos quienes lo tenemos todo al alcance de la mano en la ciudad o en poblaciones grandes. Y el bar, ¡ay el bar!. Ya lo decía Sabina en su mítico tema “Y nos dieron las diez”. Lugar de reunión, lugar de encuentro, lugar de la partida, lugar de risas, lugar de disputas, lugar de compartir penas y alegrías. Sin bar, aunque sea el único que haya abierto, el pueblo muere, la vida se disipa, se oscurece, se pierde...

Pero una tienda y un bar no lo son todo. A los pueblos que se mueren de forma irremediable hay que ayudarles más, ir un pasó más allá. Soy consciente de que no es un problema que deba resolver la Diputación, y posiblemente tampoco los ayuntamientos. Pero me atrevo a apuntar, para que se exploren, nuevas vías, nuevos caminos, que pasan por garantizar no sólo el suministro de agua potable, sino también la agrícola, con comunidades de regantes que sean capaz de sostener la agricultura de subsistencia que se resiste a morir y recuperar profesiones propias de otros tiempos, que hoy pueden tener un encaje para aquellos que huyan del bullicio y busquen tranquilidad y sosiego. Pero que puedan vivir.