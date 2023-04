El barrio andalusí

El 29 de marzo de este año ha sido inaugurado el yacimiento arqueológico "Barrio Andalusí" en nuestra ciudad. Se trata de un museo que recoge los restos arqueológicos encontrados en la ladera sur de la Alcazaba. Esta zona, junto a las cuevas descubiertas al sudeste de la Alcazaba en la calle Almanzor, estuvieron llenas de vida prácticamente desde que se levantó la Alcazaba hasta 1522, en que el gran terremoto destruyó la antigua mezquita aljama , ya convertida en catedral, que se encontraba a sus pies. El terremoto también arrasó este barrio, quedando sepultado por los escombros de trozos de muralla que se desprendieron de la Alcazaba. Durante el siglo XI Almería alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Jairán y sobre todo con Zuhair en cuyo reinado la taifa almeriense se extendió desde Córdoba, que durante un año permaneció en su poder, hasta Orihuela en la provincia de Alicante. Por eso en este siglo Almería se vio llena de casas y de huertas como nunca, dentro de la gran muralla que cerraba la ciudad de Almería, nacida en torno a la fortaleza de la atalaya. No fue abandonado este barrio voluntariamente, sino simplemente se quedo enterrado, sin dar tiempo a sacar nada de las casas y eso es lo que ha permitido hallar tantos enseres 500 años después.

En este barrio andalusí se han encontrado 17 casas y 118 piezas de cerámica que están expuestas en el interior del museo, perfectamente catalogadas y explicadas. Entre los objetos expuestos hay fuentes, platos y jarras; tinajas de varios tipos, redomas de vidrio, varios candiles, azulejos, clavos, bisagras y argollas de hierro…y canjilones. Los canjilones de noria me han sorprendido un poco, porque en aquella ladera alta y rocoso no hay espacio para una noria, que necesita un pozo de gran diámetro para que pueda girar la rueda; otra cosa es que los fabricasen en alguna de aquellas casas, para las norias que hubo en la Hoya o en las huertas de la zona baja de Al Mariyyat. Me ha gustado especialmente un brasero y tres anafres de cerámica que son una autentica maravilla. También están expuestas 33 monedas de oro (dinares) que en 1941 se encontraron en el segundo recinto de la Alcazaba, cuando se realizaban excavaciones. Están en perfecto estado de conservación.

Lo que es el yacimiento de las casas del barrio, está muy bien iluminado y se puede contemplar perfectamente desde un plano superior con todo detalle. Cada casa es distinta a las otras, pero todas cuentan con varias estancias y muchas de ellas con un pequeño patio interior. Las cocinas disponen de una o varias alacenas y en todas las casas hay un silo excavado en la roca donde guardaban el grano. Esa costumbre de "encerrar el grano" para todo el año se ha mantenido en muchos de nuestros pueblos, sobre todo en La Alpujarra, hasta mitad del siglo pasado. Era como un ritual: en verano "encerrar el trigo" para todo el año e igualmente se hacía con el aceite en invierno. Eso daba una gran tranquilidad a las familias, porque realmente con el trigo y el aceite se puede sobrevivir. Se pueden ver las canalizaciones para el agua hechas con tubos de cerámica de unos 30 cms. que encajaban perfectamente unos en otros. También se ven bajo el suelo atarjeas para eliminar las aguas sucias y conducirlas a pozos negros. De pozos negros sabemos bastante en Almería, donde los hemos tenido hasta hace medio siglo aproximadamente.

El museo está dotado con las últimas tecnologías audio visuales y al final del recinto una gran pantalla explica con detalle al visitante la historia y contenido de este Barrio

Andalusí. La entrada es gratuita y en este punto disiento con la Administración, que sin duda lo ha hecho así, para que nadie se quede sin ver el museo por falta de dinero; pero en España, al menos, tenemos la mentalidad de que las cosas gratuitas "no será muy interesante cuando no cobran nada" y eso ocurre también con el museo arqueológico, Puerta de Almería etc. Museos que cobrando 3€ por ejemplo, serían más valorados. Otra cosa distinta es que sean gratuitos para colegios, jubilados etc. y en ciertas fechas haya un día de puertas abiertas.

Resumiendo un poco su historia, diremos que en 1965 esta ladera se convirtió en un hotel con un magnífico restaurante. Por él pasaron personas muy importantes de la política y del cine, en los años en que Almería era el Hollywood europeo: Pio Cabanillas, Fraga, Brigitt Bardó, Charlton Heston, y Yul Brinner son algunos ejemplos. A principios de los 80 se cerró. Después se abrió el Mesón Gitano y al realizar los estudios previos, por ser zona protegida, se encontraron con este impresionante yacimiento arqueológico que ya podemos disfrutar. Es posible que durante algunos años al edificio que alberga el museo, sigamos llamándole Mesón Gitano; qué más da, lo importante es conocer el tesoro que durante 500 años ha permanecido sepultado y valorarlo, porque esta primavera, como si fuera un milagro, de repente ha salido a la luz con todo su esplendor y belleza para deleite de todos los almerienses y visitantes.

Quiero apuntar por último, que la publicidad que se ha hecho de la apertura del museo "Barrio Andalusí", ha sido mínima, si es que ha habido alguna. En cualquier caso se puede mejorar; estamos a tiempo.