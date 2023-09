La batalla del Trocadero

El Siglo XIX ve la luz reinando Carlos IV (1788-1808), y apenas 8 años después nos encontramos inmersos en la Guerra de la Independencia contra el francés (1808-1814). Tras esta guerra, quedamos en la más espantosa ruina, con los campos esquilmados, la agricultura destruida y arruinada la ganadería. La estructura administrativa del Estado, desarticulada. El abandono de las tareas profesionales y la aparición del bandolerismo fueron otra consecuencia funesta de esta guerra.

Para desgracia de nuestra Nación, la guerra contra el francés en la península fue la espoleta de las guerras de emancipación que surgieron en nuestros territorios de ultramar, que no fueron unos levantamientos de los sometidos americanos contra los dominadores españoles, sino guerras civiles entre españoles nacidos en la península o en América de origen peninsular, y en la que los españoles de origen americano se mantuvieron en un principio al margen de la lucha, aunque en general prevaleció en ellos la lealtad a nuestro Rey. El vínculo que había mantenido unidos hasta entonces a criollos, mestizos e indígenas a la metrópoli había sido la fidelidad al Rey, pero en 1808 no había Rey, puesto que tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII estaban internados en Francia. La invasión francesa condujo al derrumbe de nuestra Monarquía, creando un vacío de poder que llenó de incertidumbre política a nuestros territorios de ultramar. Nuestro Ejército no tuvo capacidad para mantener el control de la situación, especialmente tras el pronunciamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan (enero de 1820), que incumpliendo las órdenes recibidas, se sublevó con las tropas previstas para ser embarcadas hacia América. Nuestra derrota en América tuvo graves consecuencias económicas. Perdimos fundamentalmente el mercado del Río de la Plata, los intereses de cacao en Venezuela y Colombia, las minas de plata de Perú y Méjico, complicando y ralentizando con ello la recuperación de nuestra economía tras la desolación causada por la guerra contra el francés, y haciendo necesario construir una nueva estructura económica que permitiese sostener al Estado sin los recursos americanos. Encontrándonos en esta situación, diez años después de que las tropas napoleónicas salieran derrotadas de nuestro territorio, volvimos a ser invadidos por los franceses, cuya intervención fue consecuencia del Congreso de Verona (1822), donde se decidió dar respuesta militar a la petición de nuestro Rey para regresar a la senda absolutista. En 1823 un ejército formado por unos 95.000 franceses, al mando del Duque de Angulema, a los que se les conoció como los Cien Mil Hijos de San Luis, en honor a su Rey Luis XVIII, cruzó la frontera por el Bidasoa el 7 de abril y entraron en Madrid el 24 de mayo. El gobierno liberal y las Cortes decidieron abandonar Madrid incluso antes de que se iniciara la invasión, para instalarse primero en Sevilla y finalmente en Cádiz, llevándose consigo al Rey Fernando VII. Como en la guerra de la Independencia, Cádiz volvió a convertirse en el último reducto de los liberales, quedando sitiada por los franceses.

En la noche del 30 al 31 de agosto las tropas francesas tomaron el fuerte del Trocadero, en lo que se conoce como la batalla del mismo nombre; veinte días después cayó el fuerte de Sancti Petri, y el Gobierno liberal capituló el 30 de septiembre, dejando marchar al Rey. El 30 de noviembre de 1823 el duque de Angulema ordenó la retirada de su Ejército a Francia, después de eliminar los últimos focos de resistencia que aún quedaban. Seis años de guerra de independencia en la que los franceses fueron derrotados, y ahora en apenas siete meses tomaron nuestro territorio. No parece tener sentido que el pueblo madrileño se levantara el 2 de mayo de 1808 contra el francés, arrastrando con ello al resto de la Nación, y en la segunda invasión francesa de 1823 (15 años después), les recibiera con los brazos abiertos. En 1808 se trataba de liberar a nuestro Rey de las garras de Napoleón, pero en 1823 ¿por qué no se levantó el pueblo de nuevo contra el francés? No hubo una resistencia popular a la invasión, ni se formaron guerrillas antifrancesas como durante la guerra de la independencia, más bien lo contrario: las guerrillas realistas se sumaron al ejército francés. En este contexto, el pasado 31 de agosto se cumplió el bicentenario de la última batalla de trascendencia de esta segunda invasión francesa, la batalla del Trocadero. En París, una plaza recuerda este hecho histórico. Aquí no sabemos si celebrarlo como la victoria ansiada por nuestro Rey absolutista o como la derrota del liberalismo. Ante la duda, apliquemos el criterio inglés de borrarlo de la historia y celebrar sólo aquellos hechos históricos relevantes que nos unan.