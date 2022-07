Las becas Ayuso

Menudo revuelo que se ha montado a raíz de las "becas" que va a regalar Isabel Días Ayuso a las familias con ingresos que superan más de cien mil euros anuales, para que lleven a sus retoños a colegios privados. Entrecomillo la palabra que ha provocado la polémica porque en nada se parece a lo que tradicionalmente se entiende por una beca. Desde que me conozco las becas han sido un sistema de ayudas a familias con escasos medios económicos para que sus hijos pudiesen acceder a la enseñanza. A las dádivas que Díaz Ayuso regala a las altas esferas habría que darles otro nombre. Para distinguirlas sugiero que se les coloque un apellido: "becas Ayuso". Pero, a decir verdad, lo que a mí me extraña, es que ahora parezca extraño, valga la redundancia, que la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso ejerza una política que favorezca a los poderosos. Ella siempre ha inclinado la balanza por el buen vivir y poco le ha importado atender a las familias más necesitadas. Mientras morían cientos de personas en las residencias de mayores completamente abandonadas, ella apostaba por la buena vida invitando a los madrileños a beber cervezas durante la pandemia porque lo importante era salvar la economía. Eso sí, mandó construir el Hospital Isabel Zendal, la infraestructura estrella de su gestión, invirtiendo en la operación más de 150 millones de euros que, supongo, engrosaría la cartera de algún gerifalte de los que ahora van a percibir una merecida "beca Ayuso". Al día de hoy el fantasioso edificio carece de una plantilla de sanitarios y apenas se utiliza para atender a pacientes. El Zendal permanece inhabilitado, cuando hemos visto imágenes de enfermos amontonados, unos en camillas, otros en sillas de ruedas, en los pasillos del Hospital de la Paz. Pero lo cierto es que no parece que esta manera de hacer política le vaya mal al gobierno del Partido Popular, en la Comunidad de Madrid, bajo el control de VOX. Tanto es así que Rocío Monasterio, portavoz de VOX, se atribuye el mérito de haber sido ella la promotora de las "becas Ayuso", ya que fue idea suya tener un detalle con las familias que superen con creces los cien mil euros. Le faltó añadir que puntúen como méritos preferentes la utilización de títulos académicos falsificados y la venta de "lofts" sin licencia de ocupación si, con semejantes operaciones, se consigue alcanzar una renta superior a los cien mil euros para conseguir una "beca Ayuso". Así todo queda en casa.