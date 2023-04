Aunque no sea época de la berrea, algunos siguen empeñados en darse cabeza con cabeza aunque nada sea lógico. Un símil parecido que podría reflejarse en Irene Montero y Ángela Rodríguez 'Pam' con su chapuza de ley 'sólo si es sí'. El capricho de defender lo indefendible llega a puntos insospechados que el mundo de la psicología tendría que estudiar. Y es que las enmiendas presentadas por los morados siguen siendo inservibles. El punto ha llegado a que sus propios socios socialistas no saben cómo decirle ya que no vale lo presentado para solventar el gran problema social que tenemos. Fíjense, en vez de replegarse siguen gritando demagogias sin sentido a pesar de que los números de los juzgados siguen aumentando y sigan beneficiando a cientos de condenados por agresiones sexuales. El último, del que se han hecho eco los medios, ha sido el violador de Tamarguillo al que se le ha rebajado de doce a siete años la condena por atacar a una joven en agosto de 2017, un mes después de matar a otra mujer tras intentar violarla. Titulares que aterran, aunque por lo que se ve, y denuncia el PP, ahora el Gobierno oculta los datos para que la televisión siga hablando de la inflación o de los buenos datos del turismo de esta Semana Santa. Una pena que la peor ley de la democracia no se castigue y que miembros del Gobierno sigan como si nada. Les invito a que pasen una tarde con varias asociaciones, ya nacidas, de víctimas de la ley de Igualdad. Lo triste es que quien ha intentado convencer a los de Ferraz son sus otros socios, EH Bildu y ERC. Una norma que ha sido el emblema del partido fundado por Pablo Iglesias, pero menos mal que el votante nunca se equivoca en las urnas y la factura para ellos será de las gordas. Ya era una grieta grande y ahora con Yolanda Díaz dando mítines y pasando de ellos aumenta la tensión. No debe de sentar nada bien que incluso en tus propios actos de partido alguno que otro te mire, te grite o te pregunte y no sepas responder y saltes con la parida que has escrito en Twitter esa misma mañana. El 'sí es sí' es el principio de los problemas que dejará Podemos de herencia a los que vengan. Siguiente parada: la ley trans, ¿que más tiene que pasar?