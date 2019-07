Cuando viajamos, nos gusta conocer las bibliotecas de las ciudades que podemos visitar. A veces son lugares para relajarse como la de Amsterdam, en el puerto. La música y los videos también allí van desplazando a los libros. Pero ese no es el principal problema. Lo cierto es que rodeada por el mar ofrece rincones tan bellos que resulta difícil centrarse en la lectura. Otras veces las bibliotecas son ante todo centros de trabajo. El afán por avanzar profesionalmente no se detiene nunca. Para comprobarlo, no hay más que darse una vuelta en Almería por la Biblioteca Municipal hace poco inaugurada. Por ahora solo funcionan un par de salas de estudio. Son luminosas y a esta hora de la mañana el silencio -el único lujo- es casi absoluto. En octubre se abrirán otras salas de lectura, alguna para niños, y espacios para trabajar en común o con ordenadores.

La biblioteca tiene muy buena pinta, aunque hay cosas que conviene mejorar. La gente que estudia es una numerosa minoría. Estas salas se han quedado pequeñas para las personas que preparan sus exámenes o sus oposiciones. A partir del mediodía resulta difícil encontrar un sitio libre. Y, sin duda, tantos puestos por mesa resultan algo agobiantes. Arriba, en una parte de la sala, no llega bien el aire acondicionado. Vendrían bien unos atriles. Y las sillas podrían ser más cómodas o quizás sea que ya no tenemos edad para estar tantas horas sentados. Son detalles menores: lo importante es que ya está ahí, abierta 16 horas. La biblioteca permitirá además visitar uno de los edificios de Langle Rubio, el arquitecto municipal del que conservamos algunas casas en Ciudad Jardín, la antigua estación de autobuses, su vivienda familiar... A Langle le hubiera gustado ver la adaptación del edificio: la luz, el silencio y la austeridad de las paredes encajan bien con su concepción de la arquitectura. En medio de la ciudad, la biblioteca parece una especie de monasterio laico, en el que los nuevos monjes, con pantalones cortos y colores chillones, siguen trabajando en silencio. Alcalde, recuerde, por favor, que quienes se reúnen aquí, en verano, no lo hacen por capricho. Entre personas que comparten los mismos esfuerzos uno se aleja de las distracciones y se concentra mejor en el estudio. Siga cuidando la biblioteca con interés. Estos vecinos silenciosos lo merecen y se lo agradecerán a su modo: estudiando sin parar.