Ya está bien de 'paridas'

Al día siguiente de que se diera a conocer el gobierno español actual, empezó a rondarme la cabeza una idea que yo mismo, sin la ayuda de nadie, he tratado, insistentemente, de borrar de mi cabeza. Desde el momento en que empecé a oír, ni siquiera escuchar, los parlamentos de los nuevos miembros de dicho gobierno, llegué rápido y veloz a la conclusión de que lo que decían no eran teorías suyas. Simplemente, estaban lanzando a la Sociedad mensajes para distraerla. Solamente distraerla, como el chascarrillo de la mazorca que, por soez no cuento. En mi vida había escuchado de un grupo TAN GRANDE de personas, cual es el gobierno, tanta sandez, tontería, majadería, estupidez, bobería, despropósito, necedad, simpleza, desatino, bobada, estulticia, gansada, memez, ni vaciedad, en sus cortos parlamentos. Eso no podía deberse solamente a incultura ni a falta de conocimientos. Eso tenía que ser un ardid de alguien que dirige sus pseudoparlamentos para que se expresen tan mal que distraigan a la Sociedad. ¡Por si acaso acierto, a mí no me pillan!