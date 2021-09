Semejante botarate pare la astracanada pirámide zapoteca y viene a derrochar parné con la derechona y se las figura de descubridor fachil. Si no es para poner indios danzando alrededor de los malos colonialistas conquistadores genocidas y encima españoles no vengas a cantar nada de la mano de los demoníacos no izquierdistas. Pero de hecho ya no canta, Cano, Nacho, ni cantaba, tocaba febril múltiples teclados y luego hacía hits en los que tampoco cantaba él, contrataba, obnubilaba cantantes y actrices, se dedicó a encantador de serpientes y hacedor de espectáculos. En London si se puede. En London se puede todo, hasta prometer grandes musicales que dan para comer a varios saltimbanquis durante meses. Y pródigo lo hacía pero eso lo pones en Madrid y sea pirámide azteca o zapoteca te tiran tomates hasta el colodrillo y si vas de la mano de las ayusos y resto de chiripitifláuticos usurpadores del poder, que sin moral recogen votos (como los demás, inciso). Y viene a perder dinero (zasca) y no menos de 12 milloncejos de euros. Si hoy en día dices algo que no vaya acompañado de la palabra millones de algo, es mejor no decirlo. Total, que si no pierdes 12 millones eres un don nadie. No me venga Don Cano con megalomanías y arquitectos? que balbucean ante los croquis de Don Cano, mirad, quiero una pirámide escalonada, bailarines, luces y aquí esto y allí lo otro, vamos raudos al ayuntamiento amigo, salgamos en la prensa, anunciemos, reculemos, lancemos la bomba de humo, soltemos grabaciones chuscas en multimedios, bueno, viene uno que dice que es Nacho Cano, bueno, yo es que soy más de Leño, y va a soltar millones de euros y pues tal, en plan, como mínimo, tenemos que decir sí a todo porque no viene a forrarse sino a desforrarse para que no digáis que encima va a tener la cara de que la inversión le reporte beneficios. Los términos inversión, beneficios, réditos, son términos de teoría económica que una vez llevados a la práctica económica se traducen en latrocinio, rapiña, usura y cántico anticapitalista. Eso sí, si a mí, bailarín, actor, actriz, meretriz, iluminador, electricista, técnico de sonido o fantoche mediático me da trabajo para unos meses, entonces Don Cano es un noble emprendedor. Primero despanzurro al empresario porque me vende el piso caro y con fallos, y luego vendo el piso al doble. Pero bueno, es temporal, pasajero, desmontable, como la vida misma.