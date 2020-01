La bondad como requisito

U NA mala persona no llega nunca a ser un buen profesional". Estas palabras las pronunció el neurocientífico Howard Gardner. Decidí que era la cita correcta para comenzar mi columna de esta semana. Si conseguimos reducir al máximo aquello que podemos entender por bondad, quizá acabemos coincidiendo muchos en que se trata de tener una actitud positiva con los demás. Con ello pretendo decir que consideramos a alguien bondadoso cuando tiene una natural inclinación a hacer el bien. Cuando la amabilidad, el respeto, la ayuda y el apoyo forman parte del comportamiento de una persona sin necesidad de fingir o actuar. Y para ser un buen profesional, para conseguir desarrollar de forma óptima cualquier tarea que tengamos, debemos colocar los cimientos sobre grandes dosis de bondad. Nuestra vida está cargada de desencuentros, fracasos, riñas y obstáculos. Ante esto podemos tomar dos caminos: la visión positiva y bondadosa tanto con nosotros como con los demás (ocuparnos en lugar de preocuparnos), y la negativa (culpar a otros de los errores, ya que el tiempo que empleamos en justificarnos se lo acabamos robando a las soluciones).

Ser egoístas o deshonestos nos arroja a las fauces del león de la soledad y la indiferencia, cuya última parada es el fracaso más rotundo. Ser generosos, comprensivos y capaces de entender que pertenecemos a una colectividad, nos ayudará no ya a construir algo propio y personal, sino a formar parte de algo común y bueno para un gran número de personas.

Entiendo que a estas alturas alguien pueda estar diciendo que la teoría es muy fácil. No le quito la razón. Pero estoy segura de que desarrollando la bondad se llega más lejos que con la indiferencia o la maldad, que nos vuelve seres oscuros y fríos. Y esto, más aún, cuando hablamos de la acción política. A un representante público deben motivarle y moverle día tras días altas dosis de bondad. Entender a los demás, sus problemáticas, liberarse de prejuicios y de sermones, propicia más tarde o más temprano la llegada de una solución que no solo sea positiva, sino duradera. La bondad, por ejemplo, acompañada de escucha activa e interés por comprender lo que se nos plantea, nos traería acuerdos que nos llevarían a cruzar algunas de las metas que nos planteamos como sociedad y que no hemos conseguido rebasar por simple egoísmo. Acerquémonos al otro siempre como el vecino que es.