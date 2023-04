El bosque inanimado

El cine, habitualmente, no supera a la literatura, pero dos muestras de lo contrario son Los santos inocentes, película de 1984, con la dirección de Mario Camús, basada en el argumento de la novela homónima de Miguel Delibes, publicada en 1981; y El bosque animado, de 1987, dirigida por José Luis Cuerda, a partir de la novela, del mismo título, de Wenceslao Fernández Flórez, de 1943. Obras en las que literatura y cine alcanzan cercano parangón en su excelencia. El universo de El bosque animado se confina en un monte aislado y frondoso donde el bandido Fendetestas cambia el negro sino de sus días de jornalero por la impericia de un bandido particular al que acompaña un aprendiz bien dispuesto; el pocero Geraldo recuerda sus epopeyas balleneras en los quebrantos de su enamoramiento de Hermenilda, que escapa a la ciudad para librarse del yugo de su tía; o el alma en pena de Fiz de Cotovelo, taciturno difunto, espera la redención de un peregrinaje que ha de hacer un cristiano descalzo. En la imagen de arriba, la ficción no recrea ese paraje campestre, adornado por leñosas representaciones de la vida animal. De ahí la impresión de bosque inanimado, casi una contradicción flagrante, falto del vital elenco de sus moradores. / Antonio Montero Alcaide