Una res brava, alimentada a biberones desde el nacer, deviene res mansa. Por eso en la imagen parece advertirse una paternidad adoptiva que mengua o anula la fiera condición animal con la templanza de la domesticación. Verdad es que las fábulas -esas didácticas lecciones, sabias por su antigua hechura y escritas como breves composiciones literarias- advierten de la innata fuerza de la condición natural y, también, del engaño, con el atractivo recurso de la antropomorfización. Así, cuando el escorpión pidió a la rana que lo cargara para pasar el río, aseguró al batracio que no le picaría porque, de hacerlo, se ahogarían los dos, aunque en pleno cauce lo hizo y, reclamada una explicación por la mortecina rana, el escorpión hubo de reconocer que esa era su naturaleza. Importa, entonces, no bajar la guardia ya que las pulsiones, las tendencias, las inclinaciones o los impulsos instintivos parecen quedar latentes en los resortes de las conductas o de los comportamientos, de suerte que alteran, cuando menos se espera por razón de la confianza o la costumbre, los modos y las maneras que se creían más o menos constantes o adquiridos. Esto último, acaso, por el convencimiento de que no hay bravura que resista los mimos. / Antonio Montero Alcaide