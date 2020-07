Y con brújula, por favor

La materia orgánica acelera su descomposición con el calor. Los contenedores de basura lo evidencian, desprenden una fetidez en algunos casos insoportable. Ni decir tiene cuando la acumulación de bolsas con inmundicias impide cerrar la tapa basculante, el resultado es de una pestilencia nauseabunda. Este efecto, es una impresión, afecta a este país, a España. El exceso de basura rebosa los límites de lo soportable, no hay planta de tratamiento de residuos capaz de recibir, reciclar y almacenar tanto estiércol. La mugre se derrama por los cuatro puntos cardinales.

Estas líneas están escritas al mismo tiempo que se destapan los contenedores de un Rey, antaño respetado, incluso querido; hoy, dicen, camino del cenobio cuanto antes, mejor. Qué halitosis de vergüenza. Se descuadran las prótesis de Juan Carlos I, las económicas digo. El presunto trapicheo millonario no es bueno para él ni para nadie, excepto si hablamos de un vicepresidente de Gobierno olvidadizo. Los ardores obnubilaron a Pablo Iglesias, se dejó en la mesilla de noche eso tan viejo de 'donde tengas la olla no metas la p****', al fin y al cabo lo de la tarjeta, se ponga el señor como se ponga, no va más allá de estos polvos con el aderezo de confidencias poscoitales, todo ello grabado en una SIM con su consentimiento o no. Y mintió, nos mintió, nos miente, atrincherado en una fortaleza de fango, de bazofia. Todo sea por Galapagar. Qué asco.

El Quim, el Torra, (en Cataluña se le dice así), le hizo una brillante peineta al veredicto de una Juez con el asentimiento de una vicepresidenta del Gobierno español, cuyo nombre y apellido responden a Carmen Calvo. Total, una vez más queda consagrada la desigualdad de la Justicia para con los plebeyos, nosotros. Una asquerosidad. Todo sea no molestar a los 'indepes' recién sacados de la cárcel. No sé a usted, pero esto apesta, es vomitivo y duele como dolerá el apretón económico de la UE por más viajes estériles del Presidente mendicante de un Gobierno con capacidad restringida, sin norte.

Ahora, hoy, sufrimos brotes incontrolados de virus aquí, allá y acullá provocados por gentes descontroladas e irrespetuosas con el prójimo; el sálvese quien pueda de las Comunidades Autónomas, y un Gobierno anclado en el 'a mí no me vengan con estos muertos', son indicadores de un panorama bastante repulsivo. Lástima no disponer de más espacio porque queda roña para hartarse.