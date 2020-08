Un buen acuerdo para los ayuntamientos

La Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de España han firmado un acuerdo histórico para la financiación de los Ayuntamientos en plena crisis de la COVID19. Desde que en 2012 el gobierno del PP aprobó la llamada "Ley Montoro", los Ayuntamientos, no han tenido la posibilidad de hacer usar su superávit sin las restricciones impuestas por la regla de gasto. Ahora que se firma un buen acuerdo, el Partido Popular dice NO a que las entidades locales puedan escoger entre seguir como están, donde solo pueden utilizar el superávit de 2019 con las restriciciones impuestas por el PP en 2012; o acogerse al nuevo acuerdo del Gobierno y la FEMP, para disponer del superavit desde 2012 al 2019. Además, el acuerdo añade un fondo de 275 millones para compensar el déficit del transporte urbano, y otro fondo solidario para aquellos Ayuntamientos que no han tenido superávit.

A cambio, el Gobierno aporta 5.000 millones para que los Ayuntamientos. Con este nuevo acuerdo, las entidades locales superarían las limitaciones al déficit que regula el artículo 135 de la Constitución y la Ley Montoro; una ley profundamente antimunicipalista dictada por el PP. Este acuerdo permite un sistema mixto, donde los Ayuntamientos pueden acogerse a los 5.000 millones dispuestos por el Gobierno y continuar, al mismo tiempo, con el camino que marca la "Ley Montoro". A esto se le suma que el Gobierno permite utilizar el superávit de 2019 para los años 2020 y 2021 siguendo la senda de equilibrio presupuestario, asumiendo, además, los intereses negativos generados. Durante estos días, el alcalde de Almería ha cargado las tintas contra el Gobierno progresista y el PSOE, acusándoles de secuestrar el superávit de los Ayuntamientos. El alcalde debería de saber, y si no preguntar, que el único que mantiene secuestradas las cuentas de las entidades locales es su propio partido, que de forma unilateral limitó el uso a los Ayuntamientos de los remanentes de las cuentas municipales. Hemos escuchado en varias ocasiones al alcalde lamentarse de este acuerdo, pero jamás le hemos odio criticar una ley impuesta por su formación política, y que va en contra de los intereses de todos los almerienses. Desde el PSOE le pedimos que deje la confrontación partidista y se ponga a trabajar para solucionar los graves problemas que la COVID está creando en la ciudad y remar en la misma dirección de la FEMP.