El buen ladrón

O SEA que no alquilo la película a Movistar pero me gasto mis buenos tecleos en bajármela gratis y encima pierdo mi tiempo para verla de cabo a rabo y en vez de meterme una diatriba sindical vas y me metes un vodevil sin turra anarquista ni sociolaboral y casi una comedieta encima sin gracia. Yo, que aborrezco el mensaje de los lunes al sol pero la he visto y la veo hasta dos veces seguidas porque pienso que es buena aunque me da arcadas el temita subliminal y las demás películas tuyas me molan cantidad, con o sin mensaje, familia por ejemplo, me parece de traca y con el Bardem por medio me espero un drama laboral y vas y montas semejante comedy central. No si le habrán dado goyas y todo que no me he aclarado, pero si no pasa de humorístico intento, que tampoco porque la gracia se la quita el subyacente contexto. Pero donde está el mensaje, Aranoa, donde está el quid, la reflexión, el discurso, la tragedia, la crítica social, dime, por favor, dónde está porque o al mejor me he bajado una parodia de tu película con actores que se parecen mucho. Porque los de siempre se parecen bastante pero ya que el Bardem, que se mete lo mismo en un genialístico filme que en un truño de medio pelo te lo pongas de comediero donde todo termina bien para el boss. Y la moraleja, la originalidad, la unicidad de tu cine que ya pareces un Woody Allen Amenabar que ya se cree que cualquier cosa que haga es cine de autor (qué vaya simpleza de cartón piedra falsa que se montó con la última y otra vez la historia de la guerra civil). Dónde está el truco o es que me he perdido algo en tu evolución como cineasta. Cómo evolucionaste de genio a director mediocre, tendré que repasar toda la filmografía. O es adrede. A lo mejor es un ejercicio de como hacer cine mediocre para engañar a la peña. No, si va a ser eso. Metes una bola como peliculón para reírte de la academia. A lo mejor dentro de unos días haces declaraciones diciendo que todo era una broma a ver si nos dábamos cuenta y te ríes en las narices de todos diciendo que hago una película burda y la paso como de goyas, que hay que ver como está el cine español. Y quedas como el Dios de la boutade fílmica. O a lo mejor no, hasta te lo crees o nos cuelas la cuestión del cambio y el no encasillamiento. Y así piensas pasar a la historia del cine (que la hay y español también). Pues no me entero Aranoa, explícame el chiste porque no lo veo.