Una buena noticia

Le ha costado, pero no le ha salido mal la jugada a Pedro Sánchez. A pesar de las resistencias a su planteamiento, sobre todo por parte de Alemania y Holanda, ha conseguido que el Consejo de Europa considere sus razones con respecto a las peculiares características de la Península Ibérica en materia de energía, y acepte que España y Portugal puedan desligarse del régimen comunitario y crear un sistema adecuado a las particularidades de ambos países, catalogados como "isla ibérica". Pedro Sánchez y el portugués Antonio Costa, con autorización del Consejo de Europa quedan autorizados para poner en la península un límite a los precios del gas que se utiliza para fabricar electricidad. Una buena medida que repercutirá, rebajándolo, en el recibo de la luz. Con ello no quiero decir que se solucionen todos los problemas que vienen acumulándose desde el día que este gobierno tomó posesión, pero está claro de que se trata de una buena medida para España. Así lo reconoció hasta el canciller alemán, el mayor opositor a la idea de establecer una excepción para la península Ibérica. "Sánchez ha representado de forma muy exitosa los intereses de su país con su colega Costa", fue la respuesta del socialdemócrata Olaf Scholz cuando le preguntaron por la discusión mantenida con el presidente de España. No opina lo mismo el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, que se muestra desafiante y le ha faltado tiempo para mostrar su descontento. "Habrá que valorar si lo consigue. Lo españoles ya estamos hartos de anuncios". El hombre parece cabreado y está claro que se frotaría las manos si no se consiguiera. Tampoco hay que darle mayor importancia, tratándose de la estrategia "cuanto peor mejor" a la que el Partido Popular nos tiene acostumbrados. Si se ha logrado algo bueno para todos, lo propio es que se considere una buena gestión y no se ande con titubeos. Yo percibo además dos efectos secundarios que me parecen positivos. Posiblemente porque conocí la época en la que Europa nos tenía cerradas las puertas a los españoles, me complace ver a un presidente de España ejerciendo con influencia en la comunidad. Y en cuanto a la disposición de darle un tratamiento unitario a la península Ibérica, teniendo en cuenta que soy más partidario de quitar fronteras que de ponerlas, celebro cada paso que se dé acercando posiciones con Portugal. Por todo, que Pedro Sánchez haya ganado esta batalla en el Consejo de Europa, es una buena notica.