Muy buenas noticias

El nuevo Gobierno lleva menos de dos semanas en marcha y, para disgusto de los agoreros que pronosticaban el apocalipsis nacional, España no se ha roto. Por el contrario, se están tomando medidas muy importantes para mejorar la situación de millones de españoles, que es el camino más directo para fortalecer la cohesión social.

Los pensionistas, los empleados públicos y los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional han sido los primeros beneficiados. La subida de las pensiones, de un 0,9%, supondrá en Almería un incremento medio anual de las pensiones más de 100 euros, una cantidad que habría sido de sólo 28 euros con la normativa de Rajoy.

En cuanto a los empleados públicos, 35.000 en nuestra provincia, se beneficiarán de una subida del 2% de su sueldo.

Finalmente, la subida del Salario Mínimo hasta los 950 euros es la segunda que aprueba Sánchez en menos de dos años y el aumento acumulado llega ya al 28%, una cifra histórica. Además, el Gobierno tiene pactada la subida progresiva hasta los 1.200 euros en 2023.

Pese a que la medida ha salido adelante con el acuerdo de la patronal y los sindicatos, han surgido algunas voces críticas, como la del consejero andaluz de Economía, que demostró su visión cortoplacista al expresar sus temores de que se deteriorara la creación de empleo.

Sin embargo, la recuperación del poder adquisitivo de pensionistas, funcionarios y los empleados que menos cobran es buena para todos. Ese incremento terminará destinándose a la compra de bienes y productos en el entorno, lo cual repercutirá directamente en mayores ingresos para los pequeños negocios y empresas, como debería saber el consejero. Sólo en la provincia, estas subidas harán que 200.000 almerienses ganen poder adquisitivo y pondrán en circulación 75 millones de euros en 2020.

El problema de fondo, lo que tanto molesta a la derecha, es que ese dinero vaya a pasar por el bolsillo de las familias comunes, y no por el de las más pudientes, que es a las que ellos benefician siempre, como demostró el Gobierno andaluz con su primera medida, hace ahora un año: la bajada de impuestos a los 300 más ricos de Andalucía.

Hay muchas formas de hacer política y a cada cual lo definen sus hechos. De momento, España no sólo no se ha roto, sino que es un país más fuerte y socialmente más justo. Y esto no ha hecho nada más que empezar.