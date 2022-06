No se si esto es bueno

C OMO leo noticias de temas que no controlo, me surgen dudas existenciales. Ocurre que esta mañana he leído en internet que Andalucía es la comunidad española con más autónomos. Y eso de que Andalucía sea la primera en algo, es una cuestión que, por lo pronto, me da tema para pensar, ya que es opinión bastante extendida que los autónomos "estan fritos" por los problemas que les acucian y que no soy quién para detallar.

La parte positiva es que eso demuestra ansias de supervivencia e iniciativa. Para alguien como, que soy un convencido de que los países no los levantan los políticos, en el mejor de los casos, administran bien y proporcionan cauces para la actividad, si no que los levantan los trabajadores del sector privado: trabajadores de todo tipo de empresas de todo tipo, esa noticia es muy positiva. Ahora bien, como el ciudadano tiene derecho a quejarse y a criticar, con educación como siempre, me quejo de que no se les quiten trabas que los distraigan de su trabajo. Hasta ahí llego.