¿También a por el cabo?

Si hay un paraje emblemático, famoso, digno de ser preservado y que le da nombre a Almería es el Cabo de Gata. No el Parque, no las playas, no el sol, me refiero al Cabo de Gata como tal accidente geográfico. Por una multitud de razones y circunstancias científicas e históricas que, si fuéramos civilizados, no nos atreveríamos a molestar, transgredir, desvirtuar o/y fastidiar aún más de lo que ya estamos haciendo.

No se dónde han parido la idea de hacer un parque eólico en el Cabo. ¡Horror!

No se qué mercantilistas intereses hay detrás, ni de dónde proceden, pero me imagino que no han visto la luz en una tertulia semejante a las que mis sesudos amigos y yo, mantenemos en la Habana, y a la que le hemos bajado la media de edad y subido la de productividad con la incorporación de un médico en activo. Así que no hablo del Caribe. Hablo de aquí. Un paraje que está a 25 km de Almería Ciudad, como han bautizado ahora los dirigentes de la misma.

¡Peligro! Detrás de esa ¿idea? Ha de haber un interés económico muy importante y con ¿ilustres mentes? detrás.

A un grupo de ciudadanos ocupados en menesteres empresariales "normales" no se le ocurre esa ¿idea?, así que ¿de dónde ha partido?

Pensemos que si el tráfico de buques daña el fondo marino, qué no hará el zumbido de las aspas de los molinos generadores de "billetes, billetes verdes, pero ¡qué bonitos son!" que se cantaba cuando éstos existían y valían más de lo que vale la conciencia social, la visión de futuro y las inquietudes por dejar a los que vienen detrás, algo que no sea todavía peor de lo que les vamos a dejar.

¡Espúreos intereses! No de progreso para el medio ambiente, la ecología, la sociedad, los que nos seguirán. No me gustan nada y ¡miedo me dan! Ya que se trata de algo muy dañino y que puede producir pingües beneficios a unos pocos, a cambio de mal para muchos, empezando por los dueños del Cabo que son SUS HABITANTES desde que la Naturaleza lo construyó con su natural sabiduría, valga la expresión.

¡Váyanse a otro sitio a especular! O mejor, a trabajar y ganar honradamente su dinero.

Por favor, si no tienen imaginación para ganar dinero de otra manera, busquen personas que sí saben, y contrátenlas. No es un consejo ¡líbreme Dios!, es una petición. No alteren ni fastidien más la Naturaleza. ¡Ya está bien! Sean Vds. quienes sea