El café y la amistad

Para contar la historia del café, el sitio más adecuado sería en una de nuestras magníficas terrazas, sentado, sin prisa y degustando un café humeante, recién hecho. A mí me gusta el café de las tres “C”: corto, cargado y caliente y desde luego con poca azúcar para que conserve un poco del amargor propio del café. Por supuesto respeto el gusto de cada uno, a la hora de tomar un café, aunque soy consciente de que, cuando somos un grupo un poco numeroso, volvemos loco al camarero, al pedirle todas las combinaciones posibles del café, la leche, los edulcorantes, color del azúcar, con o sin hielo, temperatura de la leche, descafeinados de sobre o de máquina, capuchino o risotto, en taza o vaso y tamaño de los mismos; lo sorprendente es que sin anotar nada, los camareros rara vez se confunden.

Un café levanta el ánimo y si lo compartes con los amigos resulta delicioso, sublime, excitante y a la vez relajante. Cuando uno se encuentra por la calle con un amigo, lo inmediato es tomarse un café en la cafetería más cercana. Algunos se excusan con un “acabo de desayunar”. Ese no es un buen amigo. Compartir un café es un acto de solidaridad, de comunicación, de proyectos del futuro, aunque jamás se realicen, de sueños irrealizables y de historias de nuestra juventud, ya muy lejana, que nos unen y nos rejuvenecen. Se comentan las últimas noticias, las buenas y las malas y se ponen a parir a los políticos, los árbitros de futbol y la carestía de la vida. Por supuesto siempre con cariño y asistidos de la razón. La historia del origen del café es desconocida, aunque algunos datan su descubrimiento entre los siglos XI o XII, pero realmente no hay fechas concretas ni quién lo descubrió. Lo que si hay son varias leyendas, que sin duda tendrán algún fundamento, muy parecidas entre sí, que grosso modo nos permiten refundirlas todas en una. La cabra parece ser que fue la causante del descubrimiento del café como bebida estimulante. El lugar: Etiopía, la antigua Abisinia. Es que yo creía - me decía un señor - que el café era oriundo de Portugal, porque durante muchos años mis padres y abuelos lo traían siempre de allí. Y en la televisión nos dicen que el café es de Colombia, concretamente de Juan Valdés, que lo cogen de los cafetos grano a grano. Pues no señor, eso es solo un anuncio. De lo que no hay duda, es de que el café tuvo su origen en Abisinia, un poco más al norte o al sur, aunque se suele decir que en Kaffa y que de ahí deriva su nombre. El pastor del rebaño de cabras descubrió, tras una detallada observación, que un día que sus cabras habían comido las bayas de unos arbustos desconocidos para él, aquella noche no durmieron y estuvieron muy alocadas. A partir de ahí empezaron a probar infusiones de bayas enteras o machacadas, a veces con un poco de sal (el azúcar era muy cara) y poco a poco se empezó a extender por Yemen y por Arabia.

Fue en la Península de Arabia donde se tostaron y molieron los granos del café por primera vez y en el siglo XVI ya se consumía en todo Oriente Medio, Turquía y el Norte de África. El nombre de café es posible, solo posible, que venga de su procedencia del Reino de Kaffa de Etiopía, aunque hay quien asegura que proviene de la palabra turca kahve. Otros buscan su etimología en Kaldi, que así se llamaba el pastor de aquellas cabras locas, que se drogaron con unas bayas desconocidas. Lo que sí es seguro es que el primer botánico que describió y clasificó el cafeto, la planta del café, fue el alemán Leonhard Rauwolf a finales del siglo XVI. A Europa llegó el café sobre 1600, introducido por los comerciantes venecianos. En algunos países de Centroeuropa al principio tuvo algunos detractores, entre ellos un grupo de sacerdotes católicos, que miraron el café con malos ojos, por considerarlo un sustituto del vino, el cual, como es sabido, fue bendecido por Jesucristo. Pero ya en ese siglo en Inglaterra empezó a tener gran aceptación y en 1652 se abrió la primera cafetería de Londres. El avance del café ya era imparable. En 1670 se abrió la primera cafetería de Berlín. En París en 1686 se inauguraba el Café Procope. A lo largo de este siglo el café llegó a América y la primera cafetería se abrió en Boston. En el siglo XVIII el café ya se bebía en todo el mundo. La primera plantación en Brasil fue en 1727 y a finales del siglo XVIII llegó el café a Colombia procedente de las Antillas Francesas. En poco tiempo las cafeterías se convirtieron en lugares donde se reunían los intelectuales de la época y en esas reuniones, mientras degustaban un buen café, nacieron las nuevas corrientes políticas y literarias íntimamente unidas. En España a finales del siglo XIX y principios del XX los intelectuales también empezaron a reunirse en cafés, siendo posiblemente el más famoso el Café Gijón de Madrid, situado en el Paseo de Recoletos, que abrió sus puertas en 1888. Su dueño Gumersindo Gómez naturalmente era asturiano. En Almería también tuvimos dos cafés míticos: El Café Colón y el Café Español, ambos en el Paseo y en la misma acera.

Y como no es oro todo lo que reluce, en España después de la Guerra Civil se consumió durante algunos años, como si fuera café, la raíz tostada de achicoria y la cebada tostada; se parecía un poco en el color, pero nada más. Es lo que había.