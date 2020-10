No sé si alguna vez el centro de Almería volverá a ser lo que era, pero de lo que estoy seguro es de que las medidas que está tomando el ayuntamiento son como querer apagar el fuego de un bosque con una pistola de agua. Lo primero que hay que asumir es que tal y como está el panorama la desertización que padece el Paseo y las calles adyacentes no se va a paralizar de la noche a la mañana con las ocurrencias que se están utilizando por parte del ayuntamiento para que acudamos en masa. Se precisan medidas con vistas a obtener un resultado favorable a largo plazo y lo que estamos viendo son chuscadas que se ponen en práctica como si gozaran de un magnetismo prodigioso que nos hiciera acudir el centro por arte de magia. Nunca vi un peatón paseando por el tramo de la calzada señalado con unas pinturas cuyo objetivo parece ser que consistía en agrandar la acera, mientras que los vehículos circulaban con dificultad por la zona que les estaba asignada. Entre el escaso atractivo de las pinturas, la estrechez del carril para el tráfico y unos cambios de sentido que desconcertaban, en lugar de atraer, ahuyentaban las ganas de acercarse al centro. De ello dieron buena cuenta los comerciantes que sufrieron las consecuencias, mediante un escrito al alcalde en el que manifestaron su malestar por una actuación que, en lugar de atraer, espantaban a los clientes. No tengo noticias de que los comerciantes hayan obtenido una respuesta clara, pero veo que las pinturas permanecen y los choches no las respetan sin que por ello infrinjan alguna norma. Como si a falta de un acuerdo del ayuntamiento rectificando su actuación, dejaran que la situación se resolviera por inercia. Así están las cosas cuando el alcalde nos sorprende con otra iniciativa que, a decir verdad, es la que ha provocado que me disponga a escribir sobre las operaciones del Ayuntamiento para dinamizar la actividad en el centro. Me refiero a la "Caja de luz" que se ha inaugurado a bombo y platillo con presencia del alcalde, el concejal del Área de Promoción, y la gerente de la asociación de comerciantes Almería Centro. Según el comunicado enviado a la prensa, lo que deduzco porque es el mismo texto el que aparece en distintos medios, "seguro que muchos almerienses y turistas querrán acercarse con el fin de hacerse selfies para sus redes sociales". Está muy claro, seguro que atraídos por lo del selfie vamos al Paseo y, de camino, nos compramos un traje. Asunto resuelto.