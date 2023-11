El calabobos manipulador de Tve

El pasado 18 de noviembre, sábado, el telediario de las tres de la tarde de la 1 abrió con la manifestación en Cibeles contra la amnistía y, tras la panorámica de la plaza, salió Abascal aún sin sonido: era el sumario con la voz en ‘off’. Pero una vez acabado dicho índice, volvieron con esa primera noticia y de nuevo pusieron a Abascal, esta vez ya soltando las barbaridades que suele soltar este hombre. ¿Es que Vox convocaba la protesta? Claro que no, si hubiera sido este partido, ni mucho menos habrían acudido, de manera pacífica, 170.000 manifestantes, según la Delegación del Gobierno. La convocatoria la hacían diversas asociaciones civiles, pero el empeño de TVE era sacar primero a Abascal. “Si los telediarios no los ve nadie, si la gente lo que ve es el MasterChef. ¿A ti qué más te da?”. “Patxi, por favor, no me interrumpas, que me desconcentras”. ¿Abascal había conseguido reunir a tanta gente?, se preguntaría más de un telespectador despistado, de ésos que miran la tele de refilón mientras hacen otras tareas. Todas las televisiones públicas, tanto la estatal como las autonómicas, arriman el ascua a sus gobiernos, procuran agradar a sus señoritos. Algunas lo hacen de forma grosera y descarada (la TV3 catalana, que parece tener como referente a la norcoreana), y otras de manera más sutil, sin que se note tanto. Algunas lo hacen a cántaros y otras dejan caer un suave chirimiri, un calabobos, que de eso se trata, de tomar al espectador por un completo bobo sin que éste se dé cuenta.

Sánchez defendió su investidura como un “muro de progreso” y envió a la mitad de la sociedad al otro lado del muro. Muy trumpista esto de construir muros y fracturar la convivencia. “¡Hay que ser trumpista antes que socialista!”, le falta gritar. Y al otro lado del muro está Ayuso, trumpista desde el primer día (ésta no engañó a nadie) y encantada de colaborar en la división. Y luego, la tele pública, la que pagamos con nuestros impuestos, que va y echa una manita. ¿Qué puede salir mal? Creo que una gran mayoría de la gente desea una colaboración entre PP y PSOE para sacar adelante este país, pero con estos dos, repito, ¿qué puede salir mal?