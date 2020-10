La calculadora

Muchos de nosotros recordamos aún la tradicional elección que tenías que llevar a cabo entre ciencias y letras al comienzo del bachillerato. Era una elección por la que se comenzaba a intuir la rama de estudios universitarios que pretendías escoger, ya que según una u otra elección, las asignaturas a impartir eran distintas y se relacionaban más con los números, el cálculo y demás cuestiones de "ciencias", que con la literatura, el latín o el arte, o cuestiones de "letras". Actualmente los planes de estudios exhiben un variado escaparate educativo, con multitud de posibles combinaciones y mezclas. Si el Congreso de los Diputados es un reflejo de la sociedad actual, tenemos que concluir que los Diputados españoles provienen en su mayoría de letras a la vista de lo sucedido esta semana, con el debate de la fallida moción de censura propuesta por Vox frente a este Gobierno. En toda esta secuencia de cartulinas dobladas en los bolsillos de las chaquetas de sus señorías conteniendo eternos y tediosos discursos, de gestos y palabras inapropiadas y fuera de lugar, y de imágenes que rezumaban ego personal, todos echamos en falta un simple cálculo. Santiago Abascal se olvidó de calcular los apoyos a esta moción, o bien al contrario los calculó sobradamente en su incombustible afán por erigirse como el líder de la oposición presentando una moción que al único al que podía perjudicar era a su supuesto aliado, y no a Pedro Sánchez. Pablo Casado, por su parte, olvidó la representatividad que ostentan los verdes en las distintas instituciones de nuestro país a la hora de justificar su voto negativo, confundiendo el adversario político y el verdadero objetivo de la moción. Pero sin lugar a dudas, lo más lamentable es que debido al mal enfoque (perverso ciertamente para muchos) de esta maniobra política, se ha desvirtuado el objetivo de la misma, originando una brecha, espero que salvable, entre los partidos del bloque de centro derecha. Lo único que se ha conseguido es brindar un soplo de aire fresco a este gobierno, que no sólo es merecedor de una moción de censura sino incluso de responder de esta nefasta gestión ante la justicia ordinaria, como pasaría en cualquier otra democracia avanzada del mundo. Basta recordar que la policía está investigando al responsable de la sanidad en Francia, con menos muertos que aquí. Sobra reiterar aquí el hartazgo de cualquier ciudadano de este país, ya sea un empresario ahogado por su negocio o un jubilado que no llega a fin de mes, ante la difícil situación que atravesamos y el complejo escenario que se vislumbra.