Hace tiempo que los lingüistas empezaron a interesarse por el silencio. A veces, no emitir mensajes equivale a comunicar, incluso intensamente, por la carga de simbolismo que encierra la ausencia de palabras. Hoy quisiera ocuparme de otro caso de comunicación por debajo de la palabra. Es algo similar, aunque un poco distinto. No se trata de renunciar al uso del lenguaje, sino de contar solo una parte de lo que interesa al interlocutor. El resto se calla y para que pase desapercibido, se recubre de otras palabras, destinadas a formar una especie de cortina de humo, a desviar la atención hacia otro lugar. Desde hace meses, Martin Rutte, el premier holandés, está realizando una demostración excepcional del valor que puede tener lo que se calla. Ha asumido el rol de buque insignia entre la sección más intransigente de la UE para con los mediterráneos. Tanto él como sus ministros han propuesto políticas de reconstrucción económica duras e intervencionistas que en la práctica les concederían el control financiero y social de los países a los que se prestase ayuda. La cortina de humo argumental justificaba esa posición por la supuesta frivolidad de la Europa del Sur para gestionar sus sociedades. A cambio de dinero y de intervención, Rutte y sus socios han dibujado una UE regenerada, incluso más ecológica.

Cuanto más intransigentes han sido sus posiciones, más protegido estaba lo que callaba. En realidad, y eso lo hemos sabido hace poco, Holanda está en una situación financiera muy delicada, tanto en lo público, como en las economías domésticas al borde de la quiebra. La coyuntura del Covid-19, pues, parecía propicia para solventar un problema más que gravoso mediante la pertinente esquilma ajena. Afortunadamente, la UE ha desoído las pataletas de Rutte y, parece, ha obrado con criterio y un mínimo de ecuánime comprensión.

Claro que antes hubo quien fue extraordinariamente claro en el uso de la palabra y marcó las líneas rojas pertinentes a Rutte. A Antonio Costa, premier portugués, no le temblaron ni la mano ni las palabras. No vaciló en tildar los argumentos holandeses de repugnantes, absolutamente inconscientes y mezquinos. De paso, recordó que tampoco era la primera vez que sucedía, que se repetía un molde ya padecido en 2008. También ahí calló algo aunque en esta ocasión por un mínimo de decoro. Lo que no dice Antonio Costa (y todos los que compartimos sus ideas) más vale que ni se lo imagine Rutte.