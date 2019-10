La política te absorbe y exige de ti hasta el último minuto del día. Al menos, eso es lo que pasa cuando te la tomas en serio y crees en lo que haces. Pero, a veces, la política me da un respiro y puedo disfrutar del placer de pasear con mi familia. Gracias a Dios no soy tan conocida como para que me paren por la calle y nadie repara en mí. Soy un transeúnte más, una tarde de domingo, camino de una terraza donde merendar con los míos. ¡Cuánto se puede llegar a echar de menos estos pequeños lujos! Estos momentos, en apariencia insignificantes, son los que dan sentido a la vida. Mi familia es mi gran apoyo y mi razón para seguir peleando. Quiero un país mejor para mis hijos. Y para lograrlo hay mucho trabajo por hacer y muchas cosas que cambiar, empezando por muchas mentalidades que no tienen cabida en el siglo XXI. Hay que defender que ser español sirva de algo en España. Hay que innovar y afrontar los grandes retos que nos aguardan. Pero también hay que conservar lo bueno del pasado, defender las tradiciones, la cultura, el arte y ¿por qué no? defender también esos espacios urbanos que forman parte de nuestra memoria personal y colectiva, como la calle Reyes Católicos. Una emblemática vía de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Almería que hoy agoniza, con muchos de sus comercios cerrados y carteles de "se alquila" en la mayoría de los escaparates. Al igual que muchos de vosotros, fueron muchos los paseos por estas calles cuando era niña. Calles vivas y alegres, calles de barrio, cuya evocación trae a mi memoria recuerdos y semblantes muy queridos. Espacios de socialización que recuperar para fortaleza de la sociedad civil. Mens sana in corpore sano es en lo colectivo una ciudad sana y viva, el renacimiento de la polis como lugar de encuentro, disfrute y sinergia de la comunidad. Porque la ciudad es lugar físico, tangible, qué duda cabe; pero también es el conjunto de sus relaciones sociales de interdependencia, su cultura, su ética, sus valores.

En pleno centro de Almería, las tradicionales calles comerciales están muriendo. Ante nuestra pasividad cómplice y la incompetencia de los políticos de siempre, preocupados sólo por mantener calientes sus posaderas en las poltronas, el comercio tradicional muere, y con él muere mucho de lo que somos como ciudad. Ya basta de promesas. Por encima de las legítimas diferencias políticas hacen falta hechos. Y resultados.