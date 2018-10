La calle es de todos

P IENSO que las casualidades son fallos de la Ley del Caos. Por lo tanto, a veces me maravillo por la simultaneidad de sucesos. Como el saber no ocupa lugar, pero los libros si, hace un par de semanas estuve sacando de un armario de mi despacho publicaciones y libros variopintos que tengo en desuso desde hace mucho tiempo. Seleccioné los que iba a sacar, siguiendo un proceso "más ordenado que una tabla de datos estadísticos" y salieron todos menos uno: el libro LEY DE PRENSA E IMPRENTA, de la colección Textos Legales del B.O.E.. En resumen: la ley 14/1966 de Prensa e Imprenta, eufemísticamente llamada en su momento Ley de Libertad de Prensa o Ley Fraga. ¿Por qué lo dejé?: por ser representativo de un contrasentido más de su época de nacimiento. Es una norma que le ponía límites a la libertad de expresión, a la vez que afirmaba que esa era la verdadera libertad de expresión. Es un eufemismo semejante a otro de su época: "Democracia Orgánica". Si pretendes entenderlo te vuelves majareta o alienado. Pero había que vivir con aquello y el ingenio español acuñó el dicho de que a partir de la Ley Fraga había libertad de prensa: todo español podía comprar en el kiosco el periódico que quisiera.

Y ¡mira por dónde!, hace unos días, en un acto sobre periodismo la Vice-Presidenta Calvo, según publica Europa Press, afirmó: "La libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos y como han dejado claro en numerosas sentencias nuestros altos tribunales. No lo acoge todo".../... "Si no lo acoge todo, tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta, en el marco de la Unión Europea, habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este asunto".

Ahí le dio. Ahí está el meollo. Ahí radica la casualidad que dicen los normales, y ahí radica el fallo de la Ley del Caos que digo yo: prácticamente a la vez que yo me guardo mi libro de "la Ley Fraga", leo esas líneas y deduzco que sus palabras llevan implícito el anuncio de una nueva "ley de libertad de expresión" o algo parecido.

Si la Ley Fraga, a pesar de los pesares, sigue como dice la canción La Puerta de Alcalá: "... ahí está, ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo..." y con ella y el Ordenamiento Jurídico español, los Tribunales han podido resolver las cuestiones de esos temas, mucho me temo que la nueva norma no aumentaría la "libertad de expresión", así que más nos vale estarnos "quietecicos" y usar ese esfuerzo en solucionar problemas vigentes y urgentes.