La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que en invierno no pone la calefacción para dormir, sino que usa "un edredón más fuerte", y en verano no duerme con el aire acondicionado, ¿porque usa un edredón más débil?, no, porque abre la ventana, aunque en las noches de este verano, incluso con un edredón debilucho, habríamos estado más fresquitos con la ventana cerrada. Yo me huelo que en el próximo paquete de medidas de ahorro, el Gobierno subvencionará la compra de 'edredones fuertes', porque los que tenemos, junto con las mantas, dirá Montero que no abrigan nada. La bonificación variará según la renta: el edredón fortachón podrá salirle casi gratis a los que ganen menos de 16.000 euros al año, y los que rocen los 30.000 apenas se ahorrarán un 15 por ciento. En cuanto a los que superen los 60.000, es probable que Unidas Podemos pida la confiscación de todos los edredones que tengan en casa, para repartirlos entre los pobres, aunque esto provoque la enésima trifulca entre los dos socios de la coalición. ¿Y qué ocurrirá cuando el invierno entre con toda su crudeza, sobre todo de Despeñaperros para arriba, y no digamos si viene con alguna Filomena? Pues que el Ejecutivo seguirá con sus consejos para ahorrar energía y nos pondrá anuncios por televisión: "Cenen pronto, acuéstense rápido y apaguen la luz. Gobierno de España". No es bueno irse a la cama recién cenado, sin hacer la digestión, pero para lo que vamos a cenar… "A las diez en la cama estés", será el lema. Aunque los que ganen más de 60.000 podrán acostarse más tarde, pues ésos sí tendrán algo que digerir. Con esta recomendación, además del ahorro, el Gobierno buscará aumentar la natalidad, que está bajo mínimos y que a medio plazo puede...

--¿Y qué va a pasar con el ocio nocturno acostándonos a la hora de las gallinas?

¿Le parece poco ocio nocturno lo de aumentar la natalidad? Además, si hay que apagar la luz puede que sea más... ¡Ah! ¿Se refiere usted a las discotecas, bares de copas y demás? Supongo que los fines de semana el Gobierno permitirá que dejemos el edredón en casa y nos vayamos de juerga, ¿verdad, señora Montero?