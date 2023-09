Ya hay más camas que médicos

En las Urgencias hospitalarias, los pacientes que necesitan ser ingresados han de esperar incluso días en abarrotadas salas o aparcados en los pasillos. “Le subiremos a planta en cuanto quede una cama libre”. Una cama sin ocupar, y por la noche, es algo insólito. O era, ya que según una noticia del Diario de Sevilla ahora parece que sobran, será porque cada vez falta más personal sanitario. En el Virgen del Rocío un indigente se coló de madrugada en una de las habitaciones y se acostó, con zapatos y todo, en la cama libre que había junto a la de un paciente, quien cree que serían las dos o dos y media. ¿Acabarían de dar un alta y el tipo se encamó raudo antes de que el personal auxiliar desinfectara y pusiera otras sábanas? A esas intempestivas horas los médicos no dan altas. ¿Y qué hace la izquierda para aumentar el número de camas y, de paso, disminuir el de indigentes? Liderada por esa señora que sonríe tanto (olvídense de ese PSOE abducido por un absoluto irresponsable), la izquierda se echa unas risas a la vista de todo el planeta con un fugado de la Justicia, que es quien parece va a articular el futuro de este país. Si Yolanda hubiera querido ocultar esas risas, que ella es así, no lo puede evitar, habría ido a Bruselas escondida en el maletero de un coche a reunirse en secreto con el presunto (aún no está juzgado) delincuente. O alguno de sus asesores le podía haber dicho al oído: “¡Que viene Rubiales!”, y además de dejar de reír se habría puesto pálida para todo el día, color de cara que habría resultado más apropiado para estar junto a un golpista (presunto).

Señora Díaz, para conocer de cerca el ‘conflicto’ catalán haga una gira por Cornellà, L’Hospitalet, Santa Coloma, Badalona… Su electorado… ¿Sabía que sólo en Barcelona conviven 180 nacionalidades distintas, más que en Roquetas, con 112, qué más España plurinacional que ésa, que encima es comprada por China, Arabia y cuantos quieran?... Haga esa gira y pregunte hasta dónde están del ‘procés’ y empiezan a estar de progresistas como usted. Pero hágala antes de que esos votantes se pasen a la abstención o, algo peor, a Vox, que es lo que ustedes van a conseguir. Mientras, en algún hospital... “Hoy no sobran camas, pero si quiere compartir una con otro paciente, que es delgadito como usted y caben los dos…”.